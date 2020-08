OM : Une bonne nouvelle à venir pour les finances du club?

La crise du coronavirus aura pénalisé l’ensemble des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. L’État propose à nouveau de les soutenir via une nouvelle aide financière…

Avec cette crise sanitaire qui n’en finit plus de durer, les clubs professionnels, et amateurs, ne cessent de voir leurs liquidités s’affaiblir… Pour compenser leurs pertes, l’État a mis en place des PGE (Prêts Garantis par l’État) pour permettre aux formations de renflouer leur trésorerie. Et le gouvernement ne compte pas s’arrêter là. Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a confié ce samedi au journal L’Équipe qu’une nouvelle aide financière est à l’étude en ce moment. Cette dernière concernerait les manques à gagner en termes de recettes en billetterie pour les clubs.

L’OM serait le club le plus concerné par cette aide ?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Djellit, pas du tout d’accord avec AVB sur cette décision ! « Il est nul sur ce coup là… »

« Des mesures économiques spécifiques vont soutenir le sport. Les aides sur l’activité partielle seront prolongées jusqu’à la fin de l’année au taux le plus favorable. On travaille à une aide supplémentaire : une compensation sur le manque à gagner en termes de recettes en billetterie (…) On ne pourra pas compenser intégralement le manque à gagner. Mais on réfléchit à un mécanisme pour pénaliser le moins possible les organisateurs et les clubs« .

Roxana Maracineanu – Source : L’Équipe (29/08/2020)



Quand on sait que la jauge autorisée est de 5 000 spectateurs et que le stade Vélodrome contient plus de 60 000 places, cela pourrait être une bonne nouvelle ! Reste à savoir si cette compensation se fera en fonction de la capacité d’accueil des stades…