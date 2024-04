OM : Une bonne surprise dans le groupe face au LOSC ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lille pour y affronter le LOSC demain en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Jean-Louis Gasset pourrait intégrer un très jeune talent dans son groupe pour cette rencontre.

Après avoir enchaîné cinq victoires consécutives, l’OM de Jean-Louis Gasset reste sur trois défaites face à Villarreal (3-1) et contre Rennes (2-0) avant la trêve internationale et le PSG (0-2) à la reprise. L’infirmerie marseillaise est pleine avant ce match. Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir, Onana, Meïté, Clauss, Sarr et Murillo sont également forfaits. Chancel Mbemba s’ajoute à cette longue liste comme l’explique L’Equipe. Du coup,un jeune élément qui brille en Gambardella pourrait être appelé.

Selon L’Équipe, Darryl Bakola (16 ans) pourrait intégrer le groupe pour le déplacement à Lille ! Le jeune milieu de terrain joue avec les U19 du club, il avait rejoint Marseille en provenance du Red Star en 2022. Ce dernier était bien avec les pros ce jeudi.

Darryl Bakola dans le groupe face au LOSC ?

Les deux entraineurs que Gili verrait bien à Marseille la saison prochaine

Invité dans notre émission de débat, Gérard Gili nous a donné le nom des deux entraîneurs qu’il aimerait voir débarquer à Marseille l’année prochaine.

« Haise de Lens. Dans son comportement il est posé et il transmet une énergie. Et Fonseca (Lille). Maintenant ce sont deux entraîneurs qui ne vont pas venir uniquement parce que c’est l’OM. C’est des entraîneurs qui réussissent et qui vont être exigeant sur la qualité des joueurs qu’on leur met à disposition. Ils auront d’autres propositions ailleurs. Il faut un entraîneur et des joueurs de ce niveau là pour lancer la saison. Il faut que ce soit des gens en pleine maturité de la carrière, qu’ils ne soient pas à la fin ni au début, qu’ils maîtrisent totalement le métier. »