OM : Une explication à ce coup de moins bien ?

L’OM marque le pas depuis la reprise en 2020. Si les résultats passent encore, le jeu n’y est plus et cela commence à devenir inquiétant. Pour certains cela serait lié à une baisse physique…

Dans la Provence ce mardi, la question est posée. L’OM tourne moins bien car les joueurs sont moins fringuant ? Si André Villas-Boas n’est pas d’accord avec cette argument, un préparateur physique estime que les joueurs marseillais n’ont plus d’explosivité et que le duo Rongier / Sanson marque le pas…

L’OM n’a plus le peps qu’il faut

« L’OM n’a plus le peps qu’il faut. L’équipe n’est pas terrible à ce niveau-là, mais aussi en terme d’explosivité. Après, tu ne peux pas être en surrégime tout le temps. Rongier et Sanson marquent le pas, mais Bordeaux était encore plus en dedans, avec des crampes en fin de match ». Un préparateur physique – source : La Provence

Incapables de battre Angers et Bordeaux, les Olympiens semblent accuser le coup physiquement #OM #TeamOM #Ligue1

https://t.co/aWHfxS1apT — La Provence OM (@OMLaProvence) February 4, 2020

Interrogé sur un coup de fatigue de son équipe mercredi soir après la victoire de l’OM face à Strasbourg en Coupe de France, André Villas-Boas avait clairement contredit cette possibilité : « Vous avez les stats des GPS ? Ne parlez pas des statistiques du physique. 1. On est très bien physiquement ; 2. on a 0 blessure musculaire depuis le début de la saison. Je ne suis pas d’accord« ,