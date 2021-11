OM : Une grande nouvelle pour Arek Milik !

Définitivement de retour avec l’Olympique de Marseille, Arek Milik n’a pas repris son poste avec la sélection polonaise après sa non participation à l’Euro. Ce lundi, il a été rappelé par son sélectionneur !

L’Olympique de Marseille retrouve petit à petit son attaque avec Arek Milik et Dimitri Payet. Les deux hommes ont été alignés à plusieurs reprises ensemble par Jorge Sampaoli. Pour le moment, c’est un peu compliqué pour le Polonais de retrouver du rythme mais son but face au PSG, bien qu’annulé, nous a montré l’étendu de son talent.

Arek Milik de retour avec sa sélection !

L’attaquant reprend du temps de jeu avec l’Olympique de Marseille après sa blessure qui l’a éloigné des terrains et l’a empêché de rejoindre la sélection polonaise pour participer à l’Euro… Depuis, il n’a pas été rappelé par son sélectionneur.

Ce lundi, l’ancien joueur du Napoli retrouve la sélection ! En effet, Paulo Sousa a de nouveau fait appel à l’attaquant pour les dernières rencontres d’Eliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar face à Andorre et la Hongrie.

🔴 POWOŁANIA

Trener @paulomcdsousa powołał 27 zawodników na mecze eliminacji mistrzostw świata w Katarze! 🏆🇵🇱

12 listopada zagramy z Andorą na Estadi Nacional, a 15 listopada z Węgrami na @PGENarodowy! pic.twitter.com/uyRCAwQ2ej — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 1, 2021

Il n’y a pas plus fort en numéro 10– Rothen

D’autres joueurs marseillais pourraient être appelés en sélection lors des prochains jours. Ce jeudi, Didier Deschamps annoncera sa liste pour les derniers matchs d’Eliminatoires à la Coupe du Monde. Plusieurs consultants militent d’ailleurs pour le retour de Dimitri Payet dont Jérôme Rothen.

« Je sais que Didier Deschamps m’écoute. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Sampaoli, je trouve que Payet montre ce qu’est une belle remise en question. Cela se voit à travers les semaines qui passent. On voit un Payet affuté et heureux d’être sur le terrain. Payet rend le collectif beau depuis le début de saison. On voit une équipe marseillaise rayonnante à côté de lui. Payet a fait même office de faux numéro 9. Là, il est derrière Milik. On a vu son rayonnement. Un Payet dans ces conditions et bien dans sa tête, Didier il faut que tu le rappelles. Il n’y pas plus fort en numéro 10 dans ce positionnement en France. Il rend tellement beau ses coéquipiers. C’est le moment de le rappeler et je ne vois pas pourquoi sa belle forme va s’interrompre. L’équipe de France s’améliorera avec Dimitri Payet en numéro 10″ Jérôme Rothen— Source: RMC (18/10/21)