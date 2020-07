OM : Une première recrue déjà impressionnante pour ses partenaires !

Pape Gueye est la première recrue du mercato estival 2020 de l’Olympique de Marseille. Le jeune milieu de terrain a déjà intégré le groupe et s’est fait remarquer positivement…

En effet, selon L’Équipe, l’ancien du Havre a surpris ses partenaires aux entraînements par sa puissance, ses qualités techniques et sa maturité. Le match amical de cet après-midi devrait être l’occasion aux supporters, cette fois, de le découvrir un peu plus.

« Il nous a montré qu’il avait du ballon ! »

« Il nous a montré qu’il avait du ballon, il est plutôt à l’aise. Il est encore jeune, mais on sent qu’il a quand même de l’expérience. Il était capitaine au Havre, il a déjà une certaine maturité et un leadership. Pour l’instant, il montre des choses intéressantes. « La Pioche » (comme Pogba, surnom donné par certains joueurs à Gueye, ndlr) ? C’est vrai qu’il y a une similarité, de par le parcours déjà, mais aussi dans le style, très longiligne. On espère que ça se passera bien pour lui ! »

Bouna Sarr – Source : La Provence

