OM : Neymar incertain pour le Clasico !

Choc de cette 24e journée de Ligue 1, le déplacement du Paris Saint-Germain à Marseille s’annonce bouillant. Tandis que les marseillais vivent une semaine démente, les parisiens pourraient eux aussi faire face à une mauvaise nouvelle selon le club…

Certes, l’OM enregistre de nombreux retours tels que Cuisance, Gueye, Balerdi et Khaoui. Mais Nasser Larguet sera privé de potentiels titulaires pour ce derby. Rongier, Amavi, Milik et Ntcham sont tous très incertains. Un souci que pourrait également connaître son homologue parisien Mauricio Pochettino. Ce dernier doit composer son équipe avec une infirmerie pleine. Et un absent de dernière minute pourrait grandement peser dans la balance…

neymar victime d’une gastro et privé de clasico ?

En effet selon le media Culture PSG, le club de la capitale aurait fait savoir que Neymar était atteint d’une gastro-entérite. Cette information viendrait expliquer l’absence de la star brésilienne lors de l’entraînement collectif du Paris Saint-Germain ce matin. Il s’agirait d’un coup dur certain pour les franciliens.

À noter les potentiels retours de Marquinhos et Marco Verratti pour le Clasico. Bernat (genou), Navas (adducteurs), Herrera (cuisse), Dagba (cuisse), Diallo (covid-19) et Pembélé (covid-19) sont quant à eux tous déjà forfaits.

a lire : VENTE OM : CAMPOS, 480M€, AUGMENTATION DU CAPITAL, MACRON… CANAL+ DONNE DES DÉTAILS