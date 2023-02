OM : Veretout, c’est sérieux !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est imposé face 0-2 à Clermont. Les marseillais conservent leur second place, FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout.

L’OM s’est imposé 0-2 à Clermont samedi. Une victoire importante car Monaco était passé 2e suite à sa victoire face au PSG en fin d’après midi. Fatigués, les homme de Tudor se sont heurté au bloc bas proposé par Gastien. La stratégie était simple, un bus et des sorties rapides pour profité des espaces laissés par les marseillais. Le match n’a pas été exceptionnel, et l’OM a ouvert le score sur un penalty transformé par l’inévitable Sanchez. Sur l’action, Malinovslyi frappe un coup franc fort, qui est dévié de la main par Cham présent dans le mur, c’est l’arbitre qui appelé par la VAR a tranché. En seconde période, le match est resté sur un faux rythme, émoussé les olympiens ont eu du mal à tuer la rencontre, mais encore une fois c’est Sanchez en deux temps qui a marqué le but du break, bien aidé par Diaw qui était irréprochable jusque là. L’OM s’impose 0-2 et revient à 5 points du PSG.

A LIRE AUSSI : OM : Thierry Henry s’enflamme pour ce titulaire de Tudor !

A lire AUSSI : Mercato OM : La bombe lâchée par Nasri sur Zidane !

La note de Jordan Veretout : 5.5/10

Son appréciation

« Veretout, c’est sérieux !

Il retrouvé son compère Rongier au milieu, l’ancien de l’AS Roma a proposé un match solide. Souvent disponible, il s’est appliqué dans les transmissions. Propre techniquement, il a apporté de la sécurité en étant aussi actif à la récupération. Auteur d’une frappe dangereuse à l’heure de jeu, il décale aussi parfaitement Sanchez qui se rate quelques minutes plus tard. Un match costaud du milieu de terrain.

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Une grosse activité au milieu qui a fait beaucoup de bien à l’OM dans ses temps faibles. Techniquement très propre dans ses transmissions, il a été dangereux devant aussi. Une frappe enroulée repoussée par le gardien clermontois (60e) et une bonne remise pour Sanchez qui n’en a rien fait de bon (65e). Maxifoot 6/10 Une rencontre sérieuse pour le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Dans l’entrejeu, l’international français a eu une belle maîtrise sur le plan technique pour participer à la domination de son équipe. Comme toujours, l’ancien Nantais a bien compensé les montées de ses défenseurs et a été précieux par son travail défensif. Il a aussi tenté une frappe dangereuse repoussée par Diaw après la pause. Footmercato 6/10 Un match très sérieux. L’international français, très actif dans son double pivot performant avec Rongier, a semblé partout sur le pré de Gabriel Montpied. Il a aussi beaucoup dézoné pour aider ses coéquipiers, faisant preuve d’une grosse débauche d’énergie.

RETROUVEZ Notre debrief après cette victoire face au PSG !

« Les trois points sont importants. Le terrain n’était pas très bon. Je n’ai pas d’explication sur notre réussite à l’extérieur. Nous ne changeons pas notre façon de jouer. Ce sont les statistiques mais notre approche dans le jeu reste la même. (Concernant l’enchaînement des matches) Il est toujours difficile de jouer trois matches en l’espace de six jours. Ce ne sont pas seulement les jambes, c’est aussi dans la tête que cela se passe quand on voit l’intensité que nous avons mise dans le match contre Paris, mercredi. Sur la blessure de Samuel Gigot, on espère que cela ne soit pas trop sérieux mais il faut voir les examens. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (11/02/2023)