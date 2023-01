OM : Veretout, élément stabilisateur ! 

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’est imposé 0-2 à Troyes à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout.

L’OM a imposé sa maitrise à Troyes. Les hommes d’Igor Tudor ont rapidement pris en main cette rencontre avec un jeu vertical et une grosse intensité à la récupération du ballon. Suite à un corner joué à deux, Guendouzi est trouvé au premier poteau et dévie de la tête, Mbemba ouvre le score dès la 10e minute de jeu. L’OM n’a pas pour autant baissé le pied après cette ouverture du score. Troyes n’a eu aucune occasion, l’OM beaucoup de situations dont une belle frappe de Rongier. Finalement les marseillais vont faire le break dès le début de la seconde période suite à un centre d’Under, Veretout va marque le but du 0-2 (46′). Les marseillais auraient pu aggraver la marque mais Under notamment n’a pas cadré ses frappes. LESTAC a repris le ballon lors du dernier quart d’heure sans pour autant se montrer dangereux hormis cette frappe de Rony Lopez non cadrée. L’OM s’impose assez facilement.

La note de Jordan Veretout : 7/10

Son appréciation

« Veretout, élément stabilisateur!

Igor Tudor aime son duo Veretout / Rongier au milieu de terrain. Et les deux lui rendent bien… L’international français est appliqué dans son placement, il est appliqué dans ses transmissions. L’ancien joueur de l’AS Roma est très précieux à la récupération et rate peu de transmissions. Il se projette de plus en plus et il est à la conclusion d’un centre de Under pour faire le break en début de seconde période. Il attitude offensive bien utile. Il avait été moyen lors de ses premiers mois, il est monté en puissance. »

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Il a eu une grosse activité, à la récupération comme à la construction, où il n’a quasiment jamais manqué une passe. Beaucoup de travail et beaucoup de justesse, notamment sur les buts, où il place un centre parfait sur le premier (10e), et où il est au bon endroit pour reprendre à bout portant au second poteau, sur le 2-0 (46e). Maxifoot 7.5/10 Un bon match pour l’international français. Dans le cœur du jeu, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à redescendre très bas pour construire les actions de son équipe avec une belle qualité dans son jeu long. Impliqué sur l’ouverture du score avec ce centre prolongé par Guendouzi pour Mbemba, il a ensuite réalisé un gros travail sur le plan défensif avec un marquage individuel excellent sur Lopes. Et au retour des vestiaires, il a profité d’un caviar d’Ünder pour trouver le chemin des filets. Le Tricolore a même délivré un ballon de but au Turc, qui l’a gâché. Un match complet. 90MIN 8/10 Jordan Veretout a été précieux en effectuant un marquage individuel strict sur Rony Lopes, l’organisateur troyen. Son travail défensif a été récompensé ensuite par une belle projection dans la surface conclue à bout portant. On rappelle aussi que son beau centre a été à l’origine de l’ouverture de l’OM. Sa montée en puissance se confirme.

