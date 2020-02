OM : Villas-Boas veut répondre à la comm’ agressive de Lyon sur le terrain

Avant de jouer son quart de finale de Coupe de France ce mercredi, André Villas-Boas était en conférence de presse ce lundi. Le coach olympien a évoqué son adversaire Lyon et y compris la Communication de son président Jean Michel Aulas…

André Villas-Boas a confiance en son équipe malgré les absences de Thauvin, Amavi et Caleta Car mais aussi l’incertitude concernant Benedetto. Il attend une réponse sur le terrain de ses joueurs suite aux déclarations des lyonnais…

« Sur la motivation physique et mental, je suis sûr de mes joueurs. Ce n’est pas idéal d’aller jouer Lyon et Lille en 3 jours. On espère répondre aux paroles des Lyonnais, qui veulent nous faire des misères sur le terrain. » André Villas-Boas – source : conférence de presse

#VillasBoas : »Sur la motivation physique et mental, je suis sûr de mes joueurs » #OLOM #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 10, 2020









#VillasBoas : »Les jeux de parole de Lyon, ça veut dire qu’ils sont là pour nous faire de la misère mais on doit répondre sur le terra… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 10, 2020