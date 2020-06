OM vs Lyon : Aulas veut calmer les conflits avec les Marseillais

En conflit avec le président Eyraud, Jean-Michel Aulas veut dissocier ses dernières déclarations de ce qu’il pense vraiment de l’Olympique de Marseille.

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas et Jacques Henri Eyraud ont bien montré qu’ils avaient des idées bien différentes sur la reprise du championnat. Ces différends ont donné lieu à des conflits entre les deux présidents de Ligue 1.

J’ai démarré le football à Marseille, avec un certain Bernard Tapie — AULAS

Cependant, Jean-Michel Aulas a tenu à clarifier certaines choses : il n’est pas en conflit avec l’Olympique de Marseille ni les supporters mais plutôt avec le président Eyraud. Il explique même avoir beaucoup d’admiration pour Bernard Tapie.

« Je pense qu’il faut dissocier ce qu’il s’set passé un jour dans le Journal du dimanche, où j’ai été diffamé et puis le reste. Marseille fait partie des très grandes équipes. J’ai démarré le football à Marseille, avec un certain Bernard Tapie. Donc je sais ce qu’est le haut niveau et j’ai beaucoup admiration pour ce que Bernard Tapie a fait à Marseille. J’ai beaucoup de relations avec les supporters de Marseille, qui ont envie de gagner et qui ont cette formidable espérance de voir l’OM revenir au plus haut niveau »