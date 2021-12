OM vs Lyon : Di Meco en colère : « Il ne faudra pas s’étonner si… »

Ce mercredi 8 décembre 2021, la LFP a rendu son verdict suite aux incidents survenus le 21 novembre dernier au Groupama Stadium. La Commission a décidé de retirer un point au classement de Ligue 1 à Lyon et de faire rejouer la rencontre dans le stade rhodanien à huis-clos. L’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco ne comprend pas le manque de fermeté des instances du football francais.

Sur les ondes de RMC l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco a fustigé la commission de discipline de la LFP au sujet des sanctions infligées à Lyon suites aux incidents survenus le 21 novembre dernier au Groupama Stadium face à l’OM. La Commission a décidé de retirer un point au classement de Ligue 1 à Lyon et de rejouer la rencontre dans le stade rhodanien.

A lire aussi : OL – OM : Riolo détruit Aulas et ses propos « lamentables » après le verdict de la LFP

La commission de discipline est passée complètement au travers

« »Il ne faudra pas s’étonner si ça recommence sur un autre terrain c’est tout. Le problème vient de la première décision de la commission de discipline après le match de Nice. Je vais défendre mon club de cœur et j’essaie d’expliquer pourquoi à l’OM tu te sens floué. C’est parce que ça fait trois fois que ça arrive. Le premier match de la saison, Rongier reçoit une bouteille sur la tête à Montpellier. Ensuite il y a Nice. La commission de discipline est passée complètement au travers avec ce qui s’est passé et ce qui va continuer de se passer. Ils auraient dû prévoir que ce qu’ils allaient décider après le match de Nice allait être grave ou bénéfique pour le football français. Il se sont manqués et ils se manquent encore et ne pleurons pas si ça se reproduit c’est tout. On va le payer toute la saison » Eric Di Meco – Source RMC Sport

A lire aussi :Lyon critique (aussi) la décision de la commission de la LFP et répond sèchement à Cardoze !