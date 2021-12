Après avoir inscrit un triplé face à l’ES Cannet-Rocheville, Arkadiusz Milik a retrouvé le chemin des filets avec l’OM. Pour Rolland Courbis et Florent Germain, le Polonais est un joueur précieux dans l’effectif olympien.

Après avoir subi une blessure qui l’avait contraint de manquer le début de saison avec l’OM, Arkadiusz Milik retrouve sa confiance et ses qualités offensives.

Parfois critiqué pour son manque d’efficacité en championnat où il n’a inscrit qu’un seul but, le Polonais a pourtant inscrit 7 autres buts en Ligue Europa et en Coupe de France. Auteur d’un triplé face à l’ES Cannet-Rocheville, Arkadiusz Milik a montré à nouveau toutes ses qualités d’attaquant axial.

Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir – Rolland Courbis

Dans « After Marseille », Rolland Courbis et Florent Germain ont tenu à mettre l’accent sur l’apport du Polonais dans l’effectif de l’OM.

« Ce n’est pas de sa faute si dans le tirage au sort on lui a donné une N3 pour poursuivre sa rééducation. On ne peut pas dire que l’OM est meilleur sans Milik. Si on dit « l’OM est meilleur sans Milik à 50% », oui d’accord. Un Milik à 90%, il n’y en a pas beaucoup des attaquants comme ça. Il retrouve petit à petit la forme, j’espère qu’il ne rechutera pas. Il y a toute une collection de blessures qui font peur ces dernières années. Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir. » Rolland Courbis – Source : After Marseille (20/12/2021)

Milik est un grand professionnel, qui fait toujours les efforts – Florent Germain

« Il fait beaucoup d’appels. J’en réfère aussi à ce que disaient les deux joueurs de Cannet-Rocheville. Ils étaient surpris du nombre d’appels et de l’activité de Milik. C’est ce que j’essaye de dire depuis quelques semaines et quelques mois parce que parfois on retient beaucoup les statistiques, la finition… Vu du stade, on le voit énormément bouger, proposer et parfois un peu désespéré décrocher parce qu’il ne touche pas assez le ballon. Milik n’est peut-être pas à 100% mais dans l’état d’esprit je le trouve topissime. Grand professionnel, il fait toujours les efforts, il ne doit presque pas y avoir de débat. C’est vrai que sur certains matchs, l’OM a été un peu meilleur sans lui mais la question principale ça doit plus être « Comment être bon avec Milik ? » parce que tu ne peux pas dire il y a 6 mois « On espère que l’OM va garder son grand attaquant » et puis dire qu’il est mieux sur le banc 3 mois plus tard. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)