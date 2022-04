PAOK – OM : Des anciens joueurs du championnat grec livrent leur expérience de la Toumba

Après la victoire de l’OM à l’aller (2-1), Razvan Lucescu, l’entraîneur du PAOK, a menacé les supporters marseillais, interdits finalement de déplacement. Une décision raisonnable au vu de l’ambiance volcanique qui attend l’OM ce soir. Pour Eurosport, Youssef El-Arabi, Sidney Govou et Anthony Le Tallec, trois pensionnaires ou anciens du championnat grec ont partagé leur expérience dans le redoutable Stade Toumba du PAOK Salonique.



Le match aller a été marqué par les déclarations lunaires en conférence de presse d’après match de Razvan Lucescu, l’entraîneur du PAOK Salonique, jeudi dernier au Vélodrome. « J’espère que votre club (OM) sera reçu comme nous avons été reçus ici, vos supporters feraient mieux de ne pas venir. » Les joueurs de Jorge Sampaoli se déplace donc ce soir à Thessalonique en Grèce dans le cadre du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence au Stade de la Toumba pour y affronter le PAOK. Une enceinte bouillante avec une capacité de 28 000 places. Cette partie se déroulera sans les supporters marseillais. Hier soir, un communiqué des autorités grecs déclarait qu’il était préférable que les supporters de l’OM ne se rendent pas en Grèce après les évènements passés lors du match aller.

La venue des supporters « ultras » grecs à Marseille n’était pas passé inaperçue. Pendant deux jours, des fumigènes, des bombes agricoles, des espaces publics de Marseille détériorés, les sièges du parcage visiteur du Vélodrome arrachés, 30 policiers blessés et 10 interpellations (dont 3 marseillais).

Tu as l’impression de jouer une finale de Coupe du monde – El-Arabi

Actuellement à l’Olympiakos, l’international marocain Youssef El-Arabi décrit l’ambiance de la Toumba, stade qu’il a rencontré de nombreuses fois en position de visiteur.

Quand on joue à la Toumba, le stade est toujours plein deux heures avant le début du match. Tu as l’impression de jouer une finale de Coupe du monde. Dès l’échauffement, ils aiment te mettre la pression. En match, ils te sifflent au point où tu ne peux pas entendre les sifflets de l’arbitre et lancent des fumigènes. Franchement, c’est magnifique à vivre, c’est une très, très belle ambiance. Après, il y a parfois des incidents et ça tue un peu le charme. Source Eurosport – Youssef El-Arabi, l’attaquant de l’Olympiakos. (13/04/2022)

Anthony Le Tallec, ancien pensionnaire du championnat grec de 2015 à 2017 livre son expérience avec le stade du PAOK qu’il décrit comme une ambiance particulière.

C’est une ambiance à part. Après le match aller, les Marseillais n’auront pas de surprise sur la façon dont ils vont être reçus. Dans les tribunes, il y a beaucoup de bagarres. Quand je jouais en Grèce, le championnat était souvent arrêté à cause de ça. Avec l’Olympiakos, le Panathinaikos et l’AEK, le stade du PAOK fait partie des plus chauds en Grèce. Source Eurosport – Anthony Le Tallec, ancien pensionnaire du championnat grec (13/04/2022)

Ça peut vite déborder – Govou

Sidney Govou, consultant Canal+, se rappelle de sa seule saison passée dans le championnat grec (2010-2011), l’ancien lyonnais évoque le comportement excessif des supporters locaux.

Il faut espérer qu’en termes de sécurité, l’UEFA fasse ce qu’il faut et le club aussi. Ce sont des endroits dangereux, ça peut vite déborder car les supporters grecs sont excessifs. Les tribunes sont proches du terrain et on a l’impression que les ultras peuvent vite y accéder. Même si c’est impressionnant, qu’il y aura de l’intimidation et que les corners ne seront pas toujours faciles à tirer, je ne pense pas que les joueurs peuvent craindre pour leur intégrité. Source Eurosport – Sidney Govou, ancien joueur de l’OL (13/04/2022)

Néanmoins, le vice-champion du monde se rappelle de l’engouement unique des stades en Grèce mais souligne les moments compliqués qu’il a vécu.

C’est au-delà de la passion et ça concerne vraiment tous les clubs, note Sidney Govou, tout en pointant « le racisme dans les stades à l’époque où j’y jouais« . J’ai vécu des moments très, très compliqués avec des envahissements de terrain sans qu’il n’y ait de débordements d’après-match non plus. Tu sens que ça peut aller très vite. Je pense que le foot est encore plus chaud en Grèce qu’en Turquie. J’ai joué contre des clubs turcs en Coupe d’Europe, et je voyais moins de haine dans le regard des gens. Source Eurosport – Sidney Govou, ancien joueur du Panathinaïkos (13/04/2022)

Les Marseillais sont donc prévenus, la partie sera compliquée sur le terrain, il faudra aussi gérer avec les supporters grecs qui vont tout faire pour déstabiliser les visiteurs.

💬 Frédéric Nimani 🇨🇫 (ex #PAOK) à La Provence 🗞 : « Les supporters du PAOK donnent leur vie, il faut le leur rendre. Sinon, ils cassent tout, ils t’attendent à la sortie, il faut repartir avec l’équivalent des CRS. Dans la vie de tous les jours, ils t’encouragent. » 🎙 pic.twitter.com/PjRVso6eAV — Treize013 (@treize013) April 14, 2022

