Pas d’accord avec Fofana ? Benedetto dément et Strootman comme monnaie d’échange… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois infos mercato marquantes de la journée… Au menu : Seko Fofana, Benetto vs Pavon et Strootman pour Lirola?

Discussions avec lens mais pas d’accord avec fofana

Qui viendra compléter le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Pablo Longoria se lance sur un chantier important de ce mercato puisque plusieurs joueurs devraient quitter le club. Boubacar Kamara pourrait s’en aller cet été, comme Valentin Rongier en cas de belle offre ou encore Ntcham et Cuisance, non retenus après leur prêt. Avec le départ de Morgan Sanson, pas vraiment remplacé, l’OM manque de monde dans ce secteur. Pour l’instant, seul Pape Gueye est sûr d’être présent la saison prochaine.

En quête d’un milieu, Marseille s’est renseigné sur le Lensois Seko Fofana. Il n’y a pas d’accord contractuel avec le joueur. La valorisation est de quelque 25 M€ https://t.co/zBzqQ6CmSR pic.twitter.com/HVCEY56tqV — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 26, 2021

Si le dossier Gerson semble bien avancé, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli multiplient les pistes pour densifier le milieu de terrain marseillais. Pour remplacer Bouba Kamara, les noms de Pulgar, de Guendouzi ou encore de Vidal circulent mais l’OM s’intéresserait aussi à Seko Fofana. Le joueur de Lens plairait aux dirigeants marseillais, qui auraient entamé les discussions avec le club nordiste. Cependant, selon l’Equipe et Foot Mercato, aucun accord n’a été trouvé entre le joueur et l’OM, contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt dans la journée par RMC Sport.

« L’OM a activé ces derniers jours la piste de Seko Fofana, du RC Lens. Des discussions ont eu lieu entre Marseille et l’ancien joueur de l’Udinese. Un accord entre le joueur et l’OM existerait. Le RC Lens demande au moins 20M€ ! » Mohamed Bouhafsi, RMC – Source : Twitter (26/05/21)

🔵⚪️ Info @RMCsport : L’#OM a activé ces derniers jours la piste de Seko #Fofana, du RC Lens. Des discussions ont eu lieu entre Marseille et l’ancien joueur de l’Udinese. Un accord entre le joueur et l’OM existerait. Le RC Lens demande au moins 20M€ ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 26, 2021

L’entourage de Benedetto dément un échange avec Pavon

Ces dernières heures, des médias argentins affirmaient que Dario Benedetto pourrait faire son retour en Argentine à Boca Junior. L’Olympique de Marseille aurait même discuté avec le club pour récupérer en échange l’ailier Cristian Pavon, prêté en MLS cette saison.

Contacté par le journaliste German Garcia Grova, l’entourage de l’attaquant sous contrat avec l’Olympique de Marseille réfute ces informations. Il ne devrait pas retourner à Boca et Cristian Pavon pourrait ne pas signer à l’OM en échange. Ces derniers jours, Pipa Benedetto a également été lié à des rumeurs de départ vers Elche, club qui s’est maintenu en Liga espagnole cette saison et qui aurait besoin d’un buteur.

« L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. » Germán García Grova – Source : Twitter (27/05/21)

Desde #OlympiqueMarsella y el entorno de Darío Benedetto, DESCARTAN la versión que indica un posible trueque con #Boca que involucra a Cristian Pavón y Darío Benedetto. pic.twitter.com/BfpGYT6uSJ — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 27, 2021

LONGORIA VEUT METTRE STROOTMAN DANS LE DEAL POUR LIROLA

Pablo Longoria a obtenu le prêt de Pol Lirola à l’hiver 2021. Le latéral droit s’est imposé comme titulaire assez rapidement et a bien compris les consignes mises en place par Jorge Sampaoli. Le coach argentin souhaiterait conserver le latéral droit mais la Fiorentina pourrait vouloir le garder, surtout avec un nouveau coach qui est arrivé il y a quelques jours. Le père de Lirola a affirmé à La Provence que son fils ne souhaitait pas retourner en Serie A . « Pol ne pense qu’à une chose, que les clubs s’entendent sur le transfert et qu’il puisse continuer à l’Olympique. Il a d’autres options mais il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina »

Longoria discuterait avec la Fiorentina pour tenter de baisser un peu le prix du transfert qui s’élèverait à 12 millions d’euros. Selon les informations de Jeunes Footeux, le président de l’OM aurait même tenté d’insérer Kevin Strootman dans la transaction. Avec un salaire imposant et le fait qu’il n’entre pas vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli, l’international néerlandais pourrait être un poids pour l’OM s’il ne trouve pas de porte de sortie.

Kevin Strootman sort de quelques bons mois sous le maillot du Genoa où il était prêté. Malheureusement le club italien n’est pas prêt à le conserver. Le Néerlandais a officialisé son départ sur les réseaux sociaux mais d’autres clubs de Serie A verraient sa venue d’un bon œil. En manque de temps de jeu, il était partie retrouver du rythme en Italie et c’est un pari gagné. Il va falloir qu’il trouve une autre porte de sortie dans les prochaines semaines s’il veut continuer de jouer.

« Il a fait une excellente fin de saison. Ce que nous voulons faire, c’est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d’achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d’entraîneur, mais nous devons le comprendre. L’option d’achat est valable jusqu’au 31, il reste encore quelques jours pour négocier » Pablo Longoria – Source : Sky Italia (26/05/21)