Pas de miracle pour les parisiens ? Le possible montage financier pour Dennis et des billets limités pour le classique… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce jeudi 10 septembre : Pas de miracle pour les parisiens touché par la Covid, le possible montage financier pour le transfert d’Emmanuel Dennis, et pas de dérogation pour le classique

PSG/om : PAS DE MIRACLE POUR LES PARISIENS SOUFFRANT DE LA COVID ?

Selon une info du journal le Parisien, le PSG ne pourra pas finalement pas compter sur les 4 joueurs contaminés au Covid-19.

Optimiste à l’idée d’aligner dimanche face à l’OM un des joueurs touchés par la « première vague » de contamination (Neymar, Di Maria ou Paredes), le PSG va surement devoir renoncer. Ces joueurs seront autorisés à reprendre un entrainement individuel uniquement vendredi. Et le staff parisien ne souhaiterait pas prendre de risque à long terme en les alignant dans un match sans entrainement collectif dans les jambes.

LE MATCH N’EST PAS LE PLUS IMPORTANT — TUCHEL

Une décision appuyée par Thomas Tuchel. En conférence de presse l’entraîneur allemand du PSG a clairement dit que la santé à long terme des joueurs sera privilégiée. Et qu’aucun risque ne sera pris.

« La santé est primordiale. On doit régler les choses avec beaucoup de responsabilité. Le match n’est pas le plus important. On prend notre responsabilité. »

Thomas Tuchel. Source : conférence de presse.

Mercato OM : UN MONTAGE FINANCIER POSSIBLE POUR CE BUTEUR À 20 M€ ?

En quête désespérée d’une doublure à Dario Benedetto, les dirigeants marseillais s’efforcent à trouver la bonne pioche durant ce mercato. Et un nouveau nom viendrait s’ajouter, selon les dires du journaliste Manu Lonjon, à une liste déjà bien fournie…

Après M’Baye Niang, Boulaye Dia, El Bilal Touré, José Juan Macias… Place à Emmanuel Dennis ! L’avant-centre du Club Bruges serait suivi par l’Olympique de Marseille, selon les informations de Manu Lonjon. Le journaliste l’a évoqué lors d’un live sur Twitch ce mercredi. De sources sûres, Manu Lonjon a affirmé que les dirigeants olympiens ont contacté l’entourage du joueur et le club belge, et ont eu des discussions très avancées. Cependant l’opération semble plus que compliquée quand on sait que les estimations autour du Nigérian tournent aux alentours des 20 M€ !

QUELLE SOLUTION POUR RECRUTER EMMANUEL DENIS ?

Le journaliste évoque un prêt avec option d’achat obligatoire, comme avait fait le PSG avec Kylian Mbappé. Il propose par exemple, un premier chèque de 3 M€, versé par l’OM au Club Bruges, avant de donner le reste les saisons suivantes (3 x 5 M€ ?). Le fait de pouvoir échelonner le montant de la transaction permettrait aux Marseillais d’entrer dans les clous du Fair-play financier et, de ce fait, enrôler le Nigérian au dernier leader du championnat belge. En 2019-2020, l’attaquant a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives en Jupiler League. L’Inter Milan s’est renseigné notamment, il y a quelques semaines. Montage financier ou pas, Bruges n’a pas besoin de vendre et ne devrait pas laisser filer son attaquant cet été.

psg / om : seulement 2800 billets grand public pour psg-OM

Le PSG avait demandé une dérogation pour accueillir 18 000 personnes dans les travées du parc des princes à l’occasion du match face à l’OM. Cette demande a été refusée par la préfecture de Paris !

Paris étant en zone rouge, la préfecture de Paris a refusé la demande de dérogation du Paris Saint Germain qui souhaitait accueillir 18 000 personnes au lieu de 5000 au Parc des princes pour le classique face à l’OM. Le match se jouera donc devant 5000 personnes, comme prévu initialement : 2800 billets grand public, 800 hospitalités, et 1400 personnes accréditées.