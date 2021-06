Pas d’offre pour Almada, une proposition à un attaquant prestigieux et Lirola de plus en plus proche… Voici les 3 infos mercato OM du 17 juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du jeudi 17 juin !

MERCATO OM: TOUJOURS PAS D’OFFRE TRANSMISE POUR THIAGO ALMADA !

Sur les tablettes de l’Olympique de Marseille depuis de très longues semaines, Thiago Almada serait parvenu à un accord contractuel avec le club. Cependant, du côté de Vélez, aucune offre n’aurait été reçue de la part des dirigeants olympiens.

C’est l’un des dossiers qui a fait le plus de bruit dans ce mercato estival marseillais. Thiago Almada, milieu offensif de Vélez en Argentine, est considéré comme l’un des plus grands espoirs de son pays. Son profil intéresse beaucoup Jorge Sampaoli et l’état-major olympien serait entré en contact avec le joueur et son agent allant même jusqu’à trouver un accord contractuel. Si le joueur semble d’accord pour venir, il faudra aussi convaincre son club de le céder, ce qui n’est pas chose faite à l’heure actuelle.

AUCUNE OFFRE N’ARRIVE POUR THIAGO ALMADA — SERGIO RAPISARDA

A LIRE: MERCATO OM: UNE PRESTIGIEUSE CIBLE SORT DU SILENCE SUR SON AVENIR

Interviewé par la chaîne de télévision sudaméricaine TNT Sports Argentina, Sergio Rapisarda, président de Vélez, a révélé que l’Olympique de Marseille n’avait fait aucune offre concernant le jeune joueur argentin, qui côtoie Leonardo Balerdi en sélection jeune. Si l’OM veut boucler le dossier, il faudra faire vite pour ne pas se faire chiper celui qui est considéré comme un véritable joyau en Argentine.

« NO LLEGÓ NINGUNA OFERTA POR THIAGO ALMADA » 🔵⚪ 🚧 Sergio Rapisarda, presidente de Vélez, cuenta que el Olympique de Marsella todavía no ofertó por la joya del club 🗣️LA ENTREVISTA🗣️ en #TNTSportsContinental pic.twitter.com/fA2XcrvPu1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 16, 2021

RUMEUR MERCATO: L’OM AURAIT FAIT UNE OFFRE POUR UN ATTAQUANT PRESTIGIEUX ?

Au début du projet Frank McCourt, les dirigeants marseillais étaient à la recherche d’un attaquant de classe mondial. Le nom de Diego Costa était sorti du chapeau, alors qu’à cette époque il était considéré comme un top joueur. Finalement, il n’a pas rejoint la France, et l’OM a recruté Kostas Mitroglou.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille va être des plus mouvementés. Pas moins de 11 arrivées sont attendues du côté de l’OM cet été et Pablo Longoria multiplie les contacts pour dessiner les contours de la future équipe de Jorge Sampaoli. L’une des priorités sera de conserver le buteur olympien Milik. Il faudra également pallier le départ de Dario Benedetto, annoncé partant. L’avant centre argentin a vécu une saison compliquée pour finir comme doublure de l’international polonais avec un temps de jeu famélique.

De nombreux noms d’avant-centre circulent depuis plusieurs semaines, preuve que Longoria prospecte pour ce poste en explorant comme à son habitude de multiples pistes.

Buteur de l’Atletico Madrid, Diego Costa devrait rejoindre le champion de Turquie, Besiktas. Le Brésilien devrait signer un contrat de deux ans, comme l’indique le média Superdeporte. Mais l’information la plus surprenante, est l’offre qu’aurait émise l’Olympique de Marseille. En effet, les dirigeants olympiens auraient tenté d’attirer l’attaquant à fort caractère, lors de ce mercato estival. Déjà une piste en 2017 dans le secteur de jeu offensif , le président de l’époque, Jacques-Henri Eyraud s’était exprimé sur l’ancien joueur de Chelsea :

RIEN N’EST IMPOSSIBLE– JHE

A LIRE: MERCATO OM: UNE PRESTIGIEUSE CIBLE SORT DU SILENCE SUR SON AVENIR

« Diego Costa ? Son caractère me plait. Sa grinta et son sens du combat aussi. Ça se marierait très bien avec l’OM. Après, il a une situation contractuelle compliquée. Si un joueur coche toutes les cases, alors on a montré qu’on était capables de faire les transactions. Pourquoi pas ? Mais il faut au moins qu’il remplisse certaines conditions. Rien n’est impossible » Jacques-Henri Eyraud — Source: RMC (20/08/17)

#Fichajes 🛒💸 | Diego Costa, a un paso de un equipo Champions https://t.co/PA57JAWWf8 — Superdeporte (@superdeporte_es) June 16, 2021

MERCATO OM: LIROLA DE PLUS EN PLUS PROCHE ?

Pol Lirola est retourné à la Fiorentina après six bons mois du côté de l’OM. Mais après la démission de Gattuso du club de Florence, il se pourrait que l’Espagnol s’engage définitivement en faveur de l’Olympique de Marseille.

Arrivé en janvier 2021, Pol Lirola a été l’une des rares réussites de l’OM cette saison. Positionné piston droit dans un système à cinq défenseurs, l’Espagnol s’épanouit sous Jorge Sampaoli. Des performances, qui poussent les dirigeants de l’Olympique de Marseille à le conserver, même si les négociations avec la Fiorentina semble compliquées. Alors que l’option d’achat était fixée à 12 millions d’euros, les Italiens souhaiteraient désormais 15 millions d’euros.

LE DÉPART DE GATTUSO BÉNÉFIQUE À L’OM

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

Intronisé nouveau coach de la Fiorentina il y seulement 23 jours, Gennaro Gattuso va quitter la Fiorentina. La raison ? Un conflit avec la direction, lié au marché des transferts, et à la place trop importante de l’agent Jorge Mendes, d’après le journaliste Di Marzio. Et d’après Mundo Deportivo, ce coup de théâtre va permettre à Pol Lirola de continuer dans le sud de la France. Tous les feux seraient verts concernant son arrivée définitive…