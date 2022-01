Pau Lopez fiévreux, 24M€ pour Caleta Car ? Et mauvaise nouvelle pour Saliba… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : absent de l’entrainement, Pau Lopez est fiévreux, Longoria demanderait 24M€ à West Ham pour Caleta Car et Saliba aurait décidé de repartir à Arsenal en juin…

Pau Lopez a eu de la fièvre mais on pense que tout va bien — Desio

« Pau Lopez a un peu de fièvre. On verra dans quelle condition il sera. Steve est quelqu’un d’incroyable, avec une personnalité incroyable, sa volonté ou sa disponibilité. Il montre le meilleur à l’entraînement. J’attends toujours le meilleur de lui car il a montré qu’il en était capable. (…) On essaye de faire un peu attention en défense et d’être agressif face à l’adversaire. Cela marche un peu mieux à l’extérieur. On va essayer d’améliorer les résultats à domicile pour améliorer cela. Il faut aussi observer le style de jeu à l’extérieur et en Ligue1 où il y a beaucoup de transition. On doit un peu corriger quelques détails pour changer les résultats au Vélodrome et équilibre les choses. » Jorge Desio – source : Conférence de presse (27/01/2022)

#Desio : « Pau Lopez a eu de la fièvre mais on pense que tout va bien » #OMMHSC #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 27, 2022

L’OM veut 24M€ pour Caleta Car ?

Le patron des Hammers, David Moyes, est toujours à la recherche d’un défenseur pour combler les lacunes de son équipe et aurait dans son viseur Duje Caleta Car. Alors que le Dailymail affirmait que Pablo Longoria serait prêt à laisser partir son international croate pour 18M€. Le média Talksport estime que le montant du transfert demandé pour le défenseur central de 25 ans serait de 24M€ !

Le journaliste Alex Crook a fait fait le point sur le dossier Caleta Car…

«C’est une période frustrante pour West Ham, mais ils parcourent activement le marché pour essayer de se renforcer avant la date limite. Ils sont toujours présents en Ligue Europa, ils ont des projets parmi les quatre premiers de la Premier League et ce sera difficile. Un défenseur central et un attaquant figurent en bonne place sur la liste des personnes recherchées par David Moyes. Et ce défenseur central pourrait être l’international croate marseillais Duje Caleta-Car. C’est un excellent joueur et je suis amené à croire qu’il y a une chance qu’il aille à West Ham en ce moment. Je pense que ce devrait être un transfert permanent, Marseille demandant jusqu’à 24M€. S’ils ne font entrer personne, non seulement Moyes mais les fans de West Ham en général seront déçus. West Ham dans le passé a fait beaucoup d’erreurs en matière de recrutement de joueurs. Cela s’est amélioré depuis l’arrivée de Moyes. » Alex Crook – talkSPORT (25(01/2022)

Dans notre dernière émission sur nos chaînes YouTube et Twitch, notre consultant Jean-Charles De Bono nous explique que, pour lui, ce serait une très mauvaise idée de laisser filer un élément de la meilleure défense du championnat alors que l’OM est bien parti pour finir sur le podium et vise la seconde place derrière le PSG.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Saliba a pris une grande décision sur son avenir?

« C’est une équipe qui tourne, tu peux terminer second au classement… Ce serait vraiment imbécile de laisser Caleta-Car partir en prêt. Maintenant, dans l’optique de la question et du club, je pense que Longoria et Sampaoli ont déjà prévu la succession de Caleta-Car s’il devait partir. Je pense que c’est prévu mais est-ce qu’il faut casser ta meilleure défense du championnat pour un prêt? Pour moi, ce n’est pas à l’avantage de l’OM ! Je ne le ferais pas. Maintenant s’il y a une option d’achat conséquente… Ou s’il y a un joueur de prévu derrière voire Balerdi qui a ce rôle. (…) L’OM en parle depuis deux saisons du départ de Caleta-Car. Si aujourd’hui, il y a la possibilité d’avoir un bon tarif et de récupérer de l’argent pour renflouer un peu les caisses du club… Je pense que c’est prévu dans l’organisation. » Jean-Charles De Bono – Source : FootballClubDeMarseille.fr (24/01/22)

Saliba privilégie un retour à Arsenal cet été ?

William Saliba impressionne. Le jeune défenseur s’est imposé et se montre souvent intraitable le weekend. Mais sa situation contractuelle inquiète les supporters marseillais. En effet, Saliba n’est que prêté par Arsenal et ne dispose pas d’option d’achat. Alors que la Provence explique que le joueur serait tenté par un transfert si l’OM est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, c’est un autre son de cloche en Angleterre…

A lire : Mercato OM : Les supporters d’Arsenal veulent absolument voir le retour de Saliba !

Le média anglais Football London, de la place pourrait se libérer à son poste à Arsenal malgré l’arrivée de Ben White l’été dernier pour plus de 55M€, Mari a été prêté à l’Udinese et le contrat de Chambers se termine en fin de saison. Le média précise que « l’OM aurait souhaité embaucher Saliba pour un contrat permanent cet été, mais il est maintenant entendu que le joueur souhaite plutôt un retour à Londres. » A confirmer…

Dans un entretien accordé à Eurosport, l’international Espoirs avait livré son fonctionnement par rapport à son avenir à l’OM…

Dans un club comme ça, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années — Saliba

« Dans un club comme ça, comme tu es prêté, tu fais comme si tu allais rester pendant de longues années. Tu te dis : ne pense pas que tu retournes à Arsenal cet été, profites de chaque match. J’essaie de ne pas trop penser à ce qui se passera après, j’essaie d’être concentré sur le présent, parce que c’est le plus important. Et ce qui se passera après… Nul ne le sait ». William Saliba – source : Eurosport (17/12/2021)



A LIRE AUSSI : Mercato OM : Sampaoli envoie un message clair à McCourt et Longoria !

Dans un épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’etait exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)