Payet pas tendre avec ses partenaires, Rongier lui répond, les supporters ne mâchent pas leurs mots… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Payet pas tendre avec ses partenaires, Rongier lui répond, les supporters ne mâchent pas leurs mots !

OM : Rongier ne mâche pas ses mots… mais n’est pas vraiment d’accord avec Payet !

L’OM s’est incliné 0-2 lors du match de clôture de la 25e journée de Ligue 1 face au promu Clermont. Les choix de Sampaoli sont critiquables, mais le manque d’allant des joueurs est surement le plus gros soucis comme l’a confirmé Valentin Rongier en zone mixte.

Après le match, Valentin Rongier a été franc, comme souvent. Le milieu de terrain aligné au poste de six pointe du doigt l’attitude général.

C’est l’attitude qui me dérange, qui nous dérange — Rongier

« Je vais surtout parler de la prestation. On a le droit de perdre des matches, même s’il faut éviter, mais c’est l’attitude qui me dérange, qui nous dérange. Ce qu’on a montré ce soir… On a plus le droit que cela se reproduise. On n’est pas fier, on va travailler pour que ça n’arrive plus. Je pense que vous l’avez vu, ils avaient plus faim que nous. C’était assez criant ce soir. On est à domicile, avec tout le respect que j’ai pour cette belle équipe de Clermont, on doit gagner. On a la possibilité de remettre Nice à quatre points. On a de la chance d’être encore deuxièmes. Mais en jouant comme ça, c’est sûr qu’on ne la gardera pas longtemps cette deuxième place. (…) Dim’ a peut-être dit ça dans la frustration. Je ne pense pas que certains se prennent pour d’autres. Ce qui est sûr, c’est qu’on n’a pas mis ce qu’il fallait, si c’est un problème d’attitude, on va le régler dans le vestiaire ». Valentin Rongier – source : Conférence de presse / Foot Mercato (20/02/2022)

OM : Match honteux face à Clermont ! Les choix de Sampaoli, Payet, les sifflets du Vélodrome

Le milieu offensif marseillais Dimitri Payet n’a pas mâché ses mots et a même tapé du poing sur la table envers ses coéquipiers. En bon capitaine, il souhaite faire dégonfler quelques têtes…

« On a manqué d’humilité. On n’a pas montré un visage cohérent, de valeurs, on n’a rien montré. On s’est pris une bonne leçon par Clermont qui a joué ensemble, qui a mérité cette victoire. Il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser » Dimitri Payet – Source : Prime Video (20/02/22)

⏱️90’+3 | #OMCF63 0⃣-2⃣

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵. RDV jeudi à 18h45 pour le barrage retour d’@europacnfleague à Bakou contre Qarabag FK pic.twitter.com/vR4dKTOqmE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2022

Supporters OM : Le message cinglant des Ultras !

Depuis les incidents du début de saison, bon nombre de déplacements ne sont pas autorisés suite à des arrêtés préfectoraux. Une situation significative pour les supporters marseillais que les Ultras ont pointé du doigt lors du match OM – Clermont dimanche.

A la mi-temps du match OM – Clermont, les Ultras ont déployé une banderole adressé aux autorités face à l’impossibilité de faire les déplacement en Ligue 1.

Stop aux interdictions de déplacements !

« Plus facile de faire 4700km pour aller à Bakou que 200 km pour Nice … 17 matchs à l’extérieur et seulement 3 autorisés …y’a pas un problème ? Stop aux interdictions de déplacements ! » – Ultras – source : Banderoles lors d’OM Clermont (20/02/2022)

Jean-Michel Aulas fait de nouveau parler de lui. Ce matin, le président de l’Olympique Lyonnais dressait un bilan de la situation financière de son club, comme tous les six mois.

Lors de cette occasion, il en a également profité pour revenir sur l’affaire Lyon – OM et les sanctions à l’encontre du club rhodanien. Jean-Michel Aulas a de nouveau chargé la LFP et le club phocéen.

Lyon est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF – Jean-Michel Aulas

« Dans l’affaire OL-OM, l’OL est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF. Le match a été arrêté dans les circonstances que l’on connaît, on a pris un point de pénalité, qui nous empêche d’être cinquièmes seuls, ce mercredi matin, mais l’incompréhension est totale. Celui qui a jeté la bouteille n’est pas Lyonnais, il a été reconnu coupable à 100 % par la justice, sanctionné, et derrière on vient nous faire porter une responsabilité très grave sur le plan économique. J’ai été aussi personnellement sanctionné dans des circonstances anormales. » Jean-Michel Aulas – Source : L’Équipe (16/02/2022)