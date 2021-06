Peres et Lopez, un jeune talent portugais, Milik et Kamara… Les 4 infos mercato OM du jour !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les actualités majeures de la journée… Voici les infos OM principales du mardi 29 juin !

MERCATO OM : LES DEUX DOSSIERS CHAUDS DE LONGORIA (QUI POURRAIENT PROCHAINEMENT ABOUTIR)

Les olympiens étaient de retour à la commanderie hier pour la reprise de l’entraînement. Après les arrivées de Gerson et de la Fuente que le club marseillais devrait officialiser dans les prochains jours, les dirigeants de l’OM espèrent boucler d’autres renforts au plus vite. Pablo Longoria est actuellement sur tous les fronts notamment sur deux dossiers qui pourraient prochainement aboutir.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille ont repris la route du centre Robert Louis Dreyfus après plusieurs semaines de vacances. Hier, ils ont effectué des tests médicaux et récupéré leurs nouveaux équipements. Konrad de la Fuente était présent à la commanderie pour s’engager officiellement avec Marseille. L’ailier du FC Barcelone a signé un contrat de quatre ans avec le club phocéen. Le montant du transfert de l’Américain de 19 ans est de 4 millions d’euros. Avec le brésilien Gerson, Jorge Sampaoli compte donc deux renforts. Mais le coach argentin en attend encore de nombreux pour composer son effectif, certainement encore une dizaine…

LOPEZ ET PEREZ BIENTÔT OLYMPIENS ?

Le président de l’OM Pablo Longoria est sur tous les fronts pour satisfaire les besoins de son entraîneur. Deux dossiers sont semble-t-il bien engagés. Le premier pourrait être le successeur de Duje Caleta Car, que l’OM espère vendre cet été pour renflouer les caisses. Il s’agit de Luan Perez (26 ans) défenseur central gaucher du FC Santos. Ce dossier a été ouvert à la demande de Sampaoli qui l’avait déjà recruté à Santos. Des discussions ont été engagées avec le club brésilien et selon le journal l’Equipe les dirigeants de ce derniers pourraient réclamer environ 8 millions d’euros. L’OM évoluerait ce transfert à un tarif bien inférieur précise le quotidien sportif.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un club italien veut mettre des bâtons dans les roues de Longoria dans ce dossier?

En parallèle, l’Olympique de Marseille aurait trouvé le fameux gardien capable de concurrencer Steve Mandanda cette saison. Comme annoncé depuis plusieurs jours, il s’agirait bien de l’espagnol Pau Lopez sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2024. Le club romain est disposé à s’en séparer. Selon l’Equipe, Longoria a bien entamé des discussions et l’opération semble envisageable. Reste à connaitre le tarif. La presse espagnole évoquait ces derniers jours une réunion programmée ce mercredi pour boucler l’opération. En attendant, Sampaoli ne dispose que de jeunes gardiens du centre de formation pour débuter sa préparation.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM a un accord avec Lirola, les discussions avec la Fiorentina débutent !

MERCATO OM : ET MAINTENANT, LONGORIA VISE UNE PÉPITE PORTUGAISE ?

Après l’arrivée de Gerson dans l’entrejeu, l’OM continue de chercher des renforts au milieu de terrain. Les pistes se multiplient et l’une d’entre elles mèneraient à un espoir portugais. Pablo Longoria apprécie son profil mais l’OM n’est pas seul dans le dossier.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli réfléchissent à plusieurs options pour renforcer l’effectif cet été. Alors que Gerson et Konrad de la Fuente viennent d’arriver à Marseille pour parapher leur contrat, d’autres recrues devraient les imiter dans les semaines à venir. Beaucoup de rumeurs apparaissent dans les médias dans l’entrejeu. Après Mattéo Guendouzi et Nicolas Raskin, c’est une nouvelle piste qui fait son apparition. À en croire les informations de Levante El Mercantil Valenciano, Pablo Longoria ciblerait le profil de Samú Costa. Milieu de terrain défensif, il a été prêté avec option d’achat par Braga à Almeria cette saison. Séduisant dans l’entrejeu, le club espagnol a décidé de lever l’option d’achat du joueur portugais fixée à 5,25M€. À seulement 20 ans, Samú Costa a été l’un des grands artisans de la bonne saison d’Almeria, qui a terminé quatrième en seconde division espagnole. Le club andalou a échoué lors des barrages d’accession à la Liga face à Gérone.

VALENCE VEUT RÉCUPÉRER SAMÚ COSTA

Une option en cas d’échec pour Wass sauf qu’Almería (qui a 50% des droits) en demande 25M… Il partira surement pour moins mais ça fait chéro pour un MDC de Segunda. #OM https://t.co/Z0HbY1JFR3 — Nico Faure (@Nicommentator) June 29, 2021

Auteur d’une saison aboutie, les performances de Samú Costa ne sont pas passées inaperçues. Toujours selon le média espagnol, c’est Valence qui souhaiterait récupérer l’international espoirs portugais. Neuvième du dernier exercice en Liga, le club souhaite se renforcer dans son entrejeu. Le profil de Samú Costa correspondrait à ce que recherche l’entraîneur de Valence, José Bordalás. Il est même l’une des priorités du technicien espagnol à ce poste-là. En cas d’échec dans le dossier, Valence garderait un œil sur d’autres pistes.

UNE MARGE DE PROGRESSION INTÉRESSANTE

Le jeune milieu défensif portugais possède une marge de progression intéressante et c’est pour cette raison qu’il est ciblée par Pablo Longoria. Agressif sur le porteur du ballon, c’est un joueur qui peut plaire à Jorge Sampaoli et au futur système qu’il veut mettre en place la saison prochaine. En 35 apparitions en seconde division espagnole, Samú Costa a été auteur de 2 buts et d’une passe décisive. Autre détail important, le jeune milieu de terrain a écopé de 15 cartons jaunes. Une statistique qui démontre l’agressivité et la combativité du joueur portugais pour récupérer le ballon dans les pieds de l’adversaire. Alors que Transfermarkt estime la valeur marchande du joueur à 5M€, pas sûr qu’Almeria le cède pour cette somme. Reste à savoir quelle décision prendra Pablo Longoria dans les jours à venir.

MERCATO OM : ÇA S’AGITE EN ITALIE AUTOUR DE MILIK ?

Auteur d’un prêt convaincant en seconde partie de saison, l’OM cherche à conserver Arkadiusz Milik la saison prochaine. Mais l’attaquant polonais suscite toujours l’intérêt de plusieurs clubs du côté de l’Italie.

Arrivé cet hiver à l’OM en provenance de Naples, Arkadiusz Milik a conquis le cœur des supporters et de ses dirigeants. En seconde partie de saison, l’attaquant polonais a retrouvé confiance sous les couleurs olympiennes. En 15 apparitions, il a été auteur de 9 buts et d’une passe décisive. De quoi laisser imaginer que l’OM tienne enfin son « grantatakan » tant espéré depuis le début de l’ère McCourt ? Prêté pendant 18 mois avec une option d’achat quasi-automatique de 8M€ dès le premier point remporté par l’OM en championnat, l’attaquant polonais devrait faire partie de l’effectif de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Le technicien argentin a fait savoir qu’il comptait sur lui lors du prochain exercice.

PLUSIEURS CADORS ITALIENS SUR MILIK ?

Ses performances ne sont pas passées inaperçues du côté de l’Italie. L’ancien attaquant de Naples est pisté par tous les cadors italiens. À en croire les écrits de Calciopolis, le polonais est suivi de près par l’AC Milan qui a mis fin à une disette de 8 ans sans disputer la Ligue des Champions. Mais Milik est également suivi par l’Inter, récent champion de Série A et la Juventus. Le salaire du joueur pourrait cependant les freiner, car les pépins physiques du polonais ne rassurent pas. Mais si l’un d’entre eux compte passer à l’action, l’OM réclamera une somme avoisinant les 20M€ pour céder son buteur.

MILIK SE PLAÎT À MARSEILLE

Depuis son arrivée, l’attaquant polonais semble s’épanouir du côté de Marseille. Milik avait accordé une interview au média Łączy Nas Ball il y a quelques mois pour l’affirmer. Ce qui pourrait rassurer tous les supporters olympiens jusqu’à la fin du mercato estival.

« Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes: certainement toutes les deux très belles, et certainement Marseille est beaucoup plus calme que Naples. Je n’habite pas dans le centre de Marseille mais à quelques kilomètres, mais j’ai entendu dire que même ici, il y a des zones où les fans veulent être proches de l’équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu’à Marseille je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêté dans la rue par les supporters. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose a changé vu que les clubs sont ouverts, mais vivre à Marseille c’est beaucoup plus facile maintenant pour moi. » Arek Milik — Source : Łączy Nas Ball

MERCATO OM : MILAN VA SÉRIEUSEMENT AUGMENTER SON OFFRE POUR KAMARA?

L’Olympique de Marseille pourrait se résoudre à vendre Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin 2022.La première offre de Milan ayant été refusée, le club italien revient à la charge !

Cet été, l’Olympique de Marseille a perdu Florian Thauvin qui a décidé de rejoindre les Tigres de Monterrey librement. La même chose pourrait arriver avec Boubacar Kamara la saison prochaine puisqu’il ne lui reste qu’un an de contrat et que les discussions pour une prolongation ne semblent pas aboutir.

Plusieurs clubs se seraient intéressés à son profil suite à sa saison exemplaire sous le maillot marseillais. Pour le moment, seul l’AC Milan aurait vraiment pris contact avec l’OM pour le récupérer. La presse italienne affirmait d’ailleurs qu’une offre de 12 millions d’euros aurait été formulée.

L’OM VEUT 20 MILLIONS D’EUROS POUR KAMARA

L’Olympique de Marseille l’aurait refusée mais les Milanais ne voudraient pas excéder cette somme pourtant très faible. Sachant que la direction marseillaise est au pied du mur dans ce dossier, les Rossoneri espèrent récupérer Kamara à un prix très bas.

A LIRE : Mercato OM : ça s’agite en Italie autour de Milik ?

L’OM attendrait au moins 20 millions d’euros pour le minot. Le Corriere Dello Sport n’exclut pas une seconde offre italienne dans les prochains jours, qui pourrait plus se rapprocher de ce qu’espèrent récupérer les Marseillais. Maldini, le directeur sportif de l’AC Milan apprécierait beaucoup le joueur et souhaiterait en faire une pièce maîtresse du nouveau projet.

KAMARA A FAIT LE TOUR ?

En conférence de presse en Avril dernier, le défenseur ou milieu de terrain avait fait le point sur son avenir, il ouvrait clairement la porte à un départ. A un an de la fin de son contrat, il n’a toujours pas prolongé…

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas, a-t-il indiqué. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)