Petit : « Si quelqu’un n’est pas digne de porter le maillot de l’OM, c’est JHE… »

Après la cuisante défaite de l’OM face à Nîmes, le président Eyraud a repris de volée les joueurs marseillais le lendemain. Mais pour Emmanuel Petit, JHE est mal placé pour faire la leçon alors qu’il est responsable de la situation…

Sur RMC, Emmanuel Petit n’a pas mâché ses concernant le président Eyraud et sa gueulante. Pour le champion du monde 1998, ce dernier a fait signer des contrats qui pénalisent le club, a fait des déclarations déconcertantes concernant les salariés du club…

Si le public avait été dans le stade, je pense que c’est Eyraud qui n’en serait pas sorti — Petit

« Jacques-Henri Eyraud se moque de qui quand il parle comme ça ? Depuis qu’il est arrivé à l’OM, c’est le foutoir. Les responsabilités sont de plus en plus sur sa direction même si je sais qu’à l’heure actuelle, les responsabilités sont partagées sur le terrain. Mais les casseroles qu’il traîne, je ne les compte plus. Si le public avait été dans le stade, je pense que c’est lui qui n’en serait pas sorti. Qui signe des contrats hors-normes sur des joueurs has been ou des prolongations de contrats sur des joueurs plus investis ? Qui fait des déclarations sur ses propres salariés ? Si quelqu’un n’est pas digne de porter le maillot de l’OM, c’est JHE… Ca me révolte d’entendre des choses comme ça. C’est une façon de se défausser. » Emmanuel Petit – Source: RMC (18/01/2021)