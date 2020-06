Petite sanction du FPF, un bon de sortie pour cette cible et pas de rencontre Eyraud-Pickeu… Les 3 infos OM de ce vendredi

L’OM jouera la Ligue des Champions et prend une amende par le FPF, Hassane Kamara a un bon de sortie et pas de rendez-vous entre Eyraud et Pickeu… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Une amende de 3M€ pour l’OM

L’évaluation de l’équilibre financier de l’OM est attendu pour 2021. Pour autant, la menace de sanctions pèse toujours car le club n’a pas respecté son accord négocié avec l’UEFA sur la saison dernière. Selon le journaliste sportif mondial pour le New York Times, Tariq Panja, l’OM n’aurait écopé que d’une amende de 3M€ et d’une restriction du nombre de joueurs à 23 en Coupe d’Europe sur les deux prochaines saisons. Une information confirmée par RMC !

3M€ ET UNE RESTRICTION À 23 JOUEURS POUR L’OM EN LIGUE DES CHAMPIONs

« Le Fair Play Financier inflige une amende de 3 millions d’euros à Marseille pour avoir violé l’accord de règlement du FFP et retiendra 15% des revenus que Marseille devrait recevoir des compétitions interclubs de l’UEFA pour les deux prochaines saisons. Marseille a également été puni d’une limite de 23 joueurs pour les deux prochaines saisons (en Europe), deux de moins que le maximum de 25 joueurs autorisé par l’UEFA. » Tariq Panja – source : Twitter (19/06/2020)

Mercato : Ciblé par l’OM, son président lui accorde un bon de sortie

Le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot a accordé un bon de sortie à son joueur Hassane Kamara (26 ans). Ce dernier serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

Le latéral gauche rémois Hassane Kamara (26 ans) serait courtisé par l’Olympique de Marseille. Sur les ondes de RMC Sport, le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot a fait savoir qu’il avait accordé un bon de sortie à son joueur pour services rendus :

’il mérite de bonifier son travail effectué chez nous.

« « Pour cet été, on permet à Hassane Kamara d’aller vers un nouveau projet. Ça fait plusieurs années qu’il est là, il a passé un cap et il est tellement positif qu’il mérite de bonifier son travail effectué chez nous. Il y a des contacts avec un certain nombre de clubs ». Jean-Pierre Caillot – Source RMC Sport (18/06/2020

Le montant du transfert que pourrait réclamer le Stade de Reims pour Hassane Kamara se situait entre 3 et 5 millions d’euros. Il arrivera au terme de son contrat en juin 2021.

Mercato OM: Finalement pas de rendez-vous entre Eyraud et Pickeu ?

Hier, l’équipe du soir annonçait un rendez-vous prévu pour aujourd’hui entre le président Eyraud et Olivier Pickeu. Mais selon Soccer Link, cette information serait fausse…

Depuis le départ d‘Andoni Zubizarreta, aucun directeur du football n’est arrivé, alors que le mercato franco-français a débuté depuis le lundi 8 juin. Actuellement, l’Olympique de Marseille n’a pas de directeur sportif malgré qu’un nom revient avec insistance ces dernier temps. Ancien directeur sportif d’Angers, Olivier Pickeu serait une pisté sérieuse pour le poste. Selon l’Equipe du Soir, Jacques-Henri Eyraud et Olivier Pickeu devait se voir aujourd’hui…

Soccer link dément l’information

Mais d’après Soccer Link, les deux hommes ne devraient pas se voir. Pour rappel, l’ancien directeur sportif d’Angers a été viré pour faute grave par son ancien club et se retrouve libre de tout contrat. D’autres noms ont été cités pour le poste comment celui de Segura ancien du Barça…