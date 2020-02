Pierre Ménès : « Travailler à Canal+ et être anti-OM, faudrait être le roi des cons… »

Dans son face Cam, Pierre Ménès répond aux questions des internautes. Le consultant Canal+ se justifie de ne pas être un anti-OM…





L’OM tire la quintessence de son effectif — Ménès

« L’OM deuxième, ça fout les boules ? Le ton de la question est insupportable. Malheureusement, je suis habitué à ça du côté de Marseille… Mais oui, c’est un bon deuxième. L’OM tire la quintessence de son effectif. Ce groupe ne pourrait pas mieux faire avec un effectif aussi restreint. Cette équipe est remarquablement bien organisée et motivée. Villas-Boas fait un boulot magnifique. On le compare souvent avec Bielsa, mais Bielsa n’a pas réussi à qualifier l’OM pour la Ligue des Champions. Le jeu de l’OM de Bielsa était beaucoup plus flamboyant. Mais celui de Villas-Boas est pragmatique, et ça paie en L1. Même si l’OM est fatigué, ils ont cette organisation défensive avec des joueurs qui sont remarquables. Mandanda fait toujours les arrêts qu’il faut. Alvaro – Caleta-Car, c’est agressif. Kamara est magnifique en sentinelle. Maintenant, je pense que travailler à Canal+ et être anti-OM, faudrait être le roi des cons. Puisque c’est l’équipe qui fait les meilleures audiences derrière le PSG. C’est extrêmement fatigant de se justifier auprès de benêts patentés. Next ! » Pierre Ménès – Source: Canal+