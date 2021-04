La Super League en chiffres, Thauvin négocie avec un autre club, deux recrues pour Nasser Larguet… Les 3 infos OM du 19 avril !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du lundi 19 avril !

OM : ON EN SAIT PLUS SUR LA SUPER LEAGUE (EN 6 CHIFFRES)…

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, cette fois c’est officiellement lancé. Les gros clubs européens veulent créer leur Super League et on connait les contours de ce projet.

L’objectif de cette offensive est de proposer une ligue quasiment fermée avec les plus gros clubs européens certains d’y participer chaque saison. L’officialisation du projet a été lancée dimanche, une alternative à la Ligue des Champions portée par 12 clubs : Le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético Madrid, l’Inter Milan, la Juve, le Milan AC, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham. Ces 12 membres seront permanents comme 3 autres clubs, 5 autres places seront attribuées chaque saison. Voici le fonctionnement en quelques chiffres:

15 CLUBS PERMANENTS, 5 INVITÉS EN 2 POULES DE 10 !

15 membres permanents (12 sont connus avec 3 espagnols (FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético Madrid), 3 italiens (Inter Milan, la Juve, le Milan AC) et 6 anglais (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham)

5 clubs invités au mérite selon leur classement dans leur championnat

2 poules de 10 clubs qui s’affrontent en matches aller-retour.

Les 3 premiers de chaque groupe directement qualifiés pour les quarts de finale

Les 4e et 5e s’affrontent en play-offs aller-retour pour obtenir les deux dernières places en quarts

Demi-finales aller-retour classiques, puis la finale en un match sec sur terrain neutre en mai

La compétition s’étalerait sur la même période que les championnat domestique, d’aout à mai. Une compétition qui assurerait donc 2 matches par semaine au clubs concernés (1 match de championnat + un match de Super League ).

Cependant, l’UEFA veut contrer cette offensive des gros clubs européen et menace de bannir de ses compétitions et des championnats domestiques les clubs récalcitrants et les joueurs. Pour le moment les clubs Allemands et Français ont refusé l’invitation, mais selon l’évolution du projet, le PSG et le Bayern pourraient rejoindre les permanents. L’OM semble mal embarqué pour figurer dans cette liste de 15 ou il resterait une place à prendre, pour ce qui concerne des autres 5 places, le club est actuellement trop décroché sportivement pour y prétendre…

MERCATO OM : THAUVIN MET EN STAND BY LES NÉGOCIATIONS POUR UN AUTRE CLUB ?

Sampaoli a affiché son envie de conserver Florian Thauvin la saison prochaine. Cependant, l’ailier marseillais sera libre en juin et aurait une autre priorité…

En début de mois, Jorge Sampaoli avait affiché sa position concernant le mercato à venir et l’avenir du champion du monde 2018 : « Thauvin est un joueur très important de l’équipe. J’aimerais le garder pour l’avenir mais il y a d’autres paramètres qui dépassent les simples souhaits du coach. » Alors qu’une prolongation semblait être une option redevenue plausible, le joueur aurait une autre priorité.

THAUVIN FAIT BIEN DE MILAN SA PRIORITÉ ?

En effet, selon CalcioMercato,« Florian Thauvin lance de nouveaux messages à Milan. L’ailier droit veut rejoindre le Milan et a mis la négociation pour le renouvellement de son contrat avec Marseille en stand-by. » A voir si cette information se confirme, quoi qu’il en soit le joueur a les cartes en main et peut décider de son avenir. Reste à savoir si ce dernier est prêt à faire des concessions financières pour cela. Par ailleurs, Thauvin aurait repoussé les avances de Leicester…

LES CHIFFRES : 8 & 7

Thauvin a marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives cette saison en Ligue 1

MERCATO OM : DEUX RECRUES DE NASSER LARGUET AU CENTRE DE FORMATION !

L’Olympique de Marseille renforce son centre de formation avec deux recrues ce lundi. Ils intègreront le club en juillet prochain.

Nasser Larguet a fait son mercato des responsables du centre de formation ! L’Olympique de Marseille l’a officialisé ce lundi via un communiqué. Celui qui a passé quelques semaines sur le banc des professionnel sera désormais épaulé de deux nouveaux hommes : Jean-Claude Giuntini et Denis Moutier.

L’ARRIVÉE DE CES DEUX PROFESSIONNELS VA NOUS PERMETTRE DE FRANCHIR UN NOUVEAU PALIER — LARGUET

L’OM explique que les deux hommes rejoindront le club en juillet prochain. Jean-Claude Giuntini sera nommé responsable du groupe élite et de la formation interne des cadres. Denis Moutier occupera lui le poste de responsable de la pré-formation.

« Je me réjouis de la création de ces deux nouveaux postes au sein du centre de formation qui prouve la volonté du club et du président Pablo Longoria d’intégrer de façon encore plus importante la formation au sein du projet du club. L’arrivée de ces deux professionnels, reconnus dans leur domaine, va nous permettre de franchir un nouveau palier. » Nasser Larguet – Source : Olympique de Marseille (19/04/21)