Polémique supporter : « Sincèrement : je suis content que cela soit arrivé à Lyon… »

Lyon – OM aura duré à peine 3 minutes. Un jet de bouteille d’un supporter lyonnais sur Dimitri Payet et la rencontre a été arrêtée. Le football français veut endiguer cette violence dans les stades, So Foot est allé à la rencontre d’un ultra marseillais pour avoir son avis…

Julien (dont le prénom a été changé) ne cache pas sa satisfaction de voir les supporters lyonnais que soient pointés du doigt. Il donne aussi son sentiment sur sa passion et ses débordements…

Les dirigeants n’ont pas assez de courage pour trancher dans le vif

« Je vais te répondre sincèrement : je suis content que cela soit arrivé à Lyon. Nous, supporters de l’OM, nous sommes dénigrés en permanence. Pour la France du football, nous sommes des animaux, des sauvages, on fout le bordel, tout est démesuré quand on parle de l’OM et des agissements de ses supporters. En fin de compte, on se comporte peut-être mieux que certains supporters des autres clubs, et ça prouve que cette violence peut être présente dans les quatre coins de la France. (…) Je ne pense pas que ce soient des gars affiliés aux groupes de supporters qui commettent ce genre de choses. Moi, pour déstabiliser Neymar, je vais l’insulter de toutes mes forces, lui parler mal, le menacer, voire me défendre si on m’agresse comme le supporter qui s’est battu avec Évra. Je ne suis pas du genre à lancer des projectiles ou des briquets, je préfère insulter. (…) Il faut être honnête : les dirigeants n’ont pas assez de courage pour trancher dans le vif. Si les sanctions étaient beaucoup plus poussées, avec des interdictions de stade de cinq ans ou plus, je peux te garantir que cela calmerait les ardeurs de certains. Mais il est nécessaire de rappeler que le football reste assez populaire en France et que les groupes de supporters peuvent être de puissants alliés politiquement. On le voit bien, notamment à Marseille, que certains politiciens peuvent brosser dans le sens du poil certains supporters pour faire basculer une élection. C’est pour cela que je pense que les décideurs n’ont pas le courage de taper du poing sur la table. » Supporter Ultra de l’OM – source : So Foot (25/11/2021)