Pour Domenech, Sampaoli a écouté les supporters et doit être limogé !

Après la défaite 0-1 de l’OM face à Monaco, les critiques pleuvent. Sampaoli est bien sûr visé, pour Raymond Domenech le coach argentin a cédé au public en titularisant Milik face à l’ASM, une faute qui a déjà entrainé des licenciements…

Sampaoli fait jouer Milik alors qu’il n’y a que contre Angers que ça a marché — Domenech

« Sampaoli n’a pas perdu le fil, c’est tout et n’importe quoi ! S’il a une conviction, qu’il assume, qu’il fasse rentrer Milik sur la fin. Là, il écoute le public. Il fait jouer Milik alors qu’il n’y a que contre Angers que ça a marché. Il y a des coachs qui se sont fait virer pour moins que ça. » Raymond Domenech – Source: L’Equipe du soir (07/03/2022)

« C’est normal de la part des supporters qui veulent que l’équipe gagne, nous avons essayé de tous les côtés. Il n’y a pas eu un manque de volonté, il y a un problème de précision. Les supporters ont le droit d’exiger que l’équipe gagne. Ici, l’équipe a essayé de tous les côtés, il y a eu un manque de précision dans toutes nos attaques et peut-être aussi un manque de chance » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/03/22)

Cela fait chier de perdre encore à domicile — Saliba

« Cela fait chier de perdre encore à domicile. C’est un coup dur, on n’a pas le droit de lâcher, mais on va revenir, cela est sûr. En première mi-temps, on n’a pas su marquer… encore une fois, ils ont su marquer directement sur leur première occasion. On doit travailler et faire un résultat à domicile, jeudi (contre Bâle). Il y a de la fatigue, mais on doit faire avec, ce n’est pas une excuse ». William Saliba – Source: Prime Vidéo (06/03/2022)

Déçu, mais pas inquiet — Guendouzi

« On a fait une très bonne première mi-temps, on n’a pas mis ce but-là qui nous aurait placés dans une situation très confortable. On a été très au-dessus d’eux en première, il n’y a pas eu photo sur ça. En seconde période, ils ont réussi à marquer sur l’une des seules occasions qu’ils ont eues. On est très déçus, c’est une nouvelle désillusion à domicile, surtout qu’on était largement au-dessus en première. C’est triste de ne pas avoir su en profiter. Ce match là n’a rien à voir avec celui contre Clermont, où on n’avait pas été au niveau d’une équipe de L1. Le résultat ne reflète pas le match. La situation commence à devenir compliquée ? Pour vous, oui, car on a enchaîné quelques mauvais résultats. On en est conscients, le public nous pousse chez nous et c’est triste de perdre beaucoup de points à domicile. Mais on est encore en Ligue Europa Conférence, on est troisièmes de L1, on a encore notre destin entre nos mains, la fin de saison va être intéressante. Il va falloir garder la tête haute et froide. En répétant une première période comme ce (dimanche) soir, avec de très bonnes choses, on va prendre beaucoup de points. J’ai confiance en mon équipe, et en mon staff. Déçu, mais pas inquiet ». Matteo Guendouzi – Source: Zone mixte (07/03/2022)