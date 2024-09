Pour Dupraz, l’OM peut aller chercher le PSG et gagner le titre si…

L’Olympique de Marseille a encore impressionné la Ligue 1 hier en battant le Toulouse Football Club trois buts à un. De quoi rêver fort cette saison ?

Pascal Dupraz semble le penser. L’ancien entraîneur d’Evian Thonon Gaillard voit même un OM capable d’aller chercher le PSG…

🗣💬 Pascal Dupraz : « Le gouffre abyssal a été réduit entre l’OM et le PSG lors de ce mercato. Ils ont pris des joueurs de grand niveau. Mais le Vélodrome peut avoir un impact sur les résultats. Si les supporters sont patients, Marseille va être imbattable à domicile. » pic.twitter.com/WwSPNieVVy — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) September 1, 2024

« Si le Vélodrome… »

Voici ce qu’il dit :

« Il y a six facteurs qui me laissent à penser que le gouffre abyssal entre le PSG et l’OM a été réduit lors de ce mercato. Le premier, c’est l’entraîneur Roberto De Zerbi qui a un projet de jeu et qui a participé au recrutement et ça, c’est important ! Il a obtenu les joueurs qu’il voulait. On a aussi parlé de Greenwood, qui en est déjà à 5 buts, qui est en feu et quand on est en feu, souvent, ça se prolonge sur toute une saison. Mais ils ont aussi pris des joueurs de grand grand niveau comme Pierre-Émile, j’adore son prénom, Hojberg. C’est ce qu’il manquait au milieu de terrain pour la transition de mon point de vue. Quand j’ai parlé de l’entraîneur, du recrutement, l’impact qu’il peut encore y avoir : c’est le Vélodrome. C’est le petit point d’interrogation pour moi. Est-ce que le Vélodrome réputé pour sa ferveur va être patient avec Wahi. Parce que contre Reims, Wahi a empêché son équipe de gagner parce qu’il a manqué trois occasions nettes, au moins, et il es sorti sous les sifflets. Si le Vélodrome est au diapason de son entraîneur et sait être patient, à ce moment-là Marseille va être imbattable aussi à domicile. »

