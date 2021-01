Pour Rothen, « le mal est plus profond » à l’OM

Dans l’After sur RMC, le consultant et ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen, s’est demandé si l’effectif de l’Olympique de Marseille était capable de se remettre en question afin d’arracher une nouvelle qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison…

Sur RMC, Jérôme Rothen s’est interrogé sur la capacité des joueurs de l’Olympique de Marseille à se remettre en question. L’ancien joueur du PSG a pris en exemple le parcours de Marseille en Ligue des Champions. Comme Daniel Riolo, Rothen partage l’idée de voir l’OM ne pas finir sur le podium en fin de saison.

C’est une équipe incapable de se remettre en question – jérôme rothen

« C’est une équipe incapable de se remettre en question. Je pense que les joueurs ne se remettent pas en question, ça se voit par rapport à ce qu’ils ont fait sur les matchs en Ligue des Champions. Quand tu rates ton premier match de Ligue des Champions comme ils ont fait contre l’Olympiakos. Derrière tu dois avoir une réaction qui est logique mais elle n’est jamais arrivée en Ligue des Champions. Je pense que la prise de conscience des mecs comme Flo Thauvin, lorsqu’il dit des vérités et il a raison. Quand tu te fais éliminer en prenant des tartes, ça laisse des traces, notamment chez certains qui se voyaient beaux. Des joueurs qui ont pris des claques nous disaient qu’individuellement et collectivement cette équipe de Marseille méritait sa place en Ligue des Champions. » Jérôme Rothen – Source : RMC (04/01/21)

tellement de lacunes d’un point de vue individuel et collectif – jérôme rothen

« En matière de jeu le championnat s’est arrêté tôt, et on a commencé à sentir quelques manques. On les a vus cruellement cette année. Il y a en qui s’en sont rendu compte peut-être trop tardivement qu’ils étaient pas au niveau de la Ligue des Champions. Aujourd’hui il y a le championnat où ils sont en avance sur certains clubs mais les trois derniers matchs ont montré tellement de lacunes d’un point de vue individuel et collectif. Est-ce qu’ils sont capables de se remettre en question et de se dire qu’il y a des choses qui ne vont pas. Je pense que le mal est plus profond. Je trouve qu’on arrive dans une période où des joueurs se retrouvent en fin de contrat en l’occurrence Thauvin et vont penser à leur avenir personnel au détriment du collectif. Je pense que pour Marseille ça va être très difficile de finir sur le podium. » Jérôme Rothen – Source : RMC (04/01/21)