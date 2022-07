Pourquoi Fofana ne vient pas à Marseille, nouveau maillot extérieur et le départ de Luan Peres… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose de suivre les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Pourquoi Fofana ne vient pas à Marseille, nouveau maillot extérieur et le départ de Luan Peres…

OM : Le maillot extérieur est officiellement présenté par Puma

Le maillot domicile 2022/2023 était déjà sorti, l’OM vient d’officialiser le maillot extérieur. Ce maillot est inspiré du système de coordonnées géographiques et est entrecoupé de lignes représentant les latitudes et les longitudes du monde

Meilleure équipe à l’extérieur la saison dernière, l’Olympique de Marseille voyage bien. Aux quatre coins de l’Hexagone, les joueurs marseillais peuvent compter sur le soutien sans faille de leurs supporters présents partout en France. Le nouveau maillot extérieur rend ainsi hommage à Marseille et ses habitants, à travers lui c’est toute la ville qui se déplace pour porter les Olympiens. Avec ce maillot, chaque match joué loin de l’Orange Vélodrome est un match à domicile. Mais Marseille est plus qu’une ville, c’est un endroit à part entière. La ville cosmopolite par excellence : toutes les cultures s’y retrouvent, s’y côtoient et s’y fondent avec facilité. Marseille, c’est le monde, c’est un pays fait de tous les pays. Le nouveau maillot extérieur est donc un hommage à tous ceux qui représentent, de près ou de loin, cette fierté d’être « d’origine marseillaise ».

MASSALIA : 43.2965° N, 5.3698° E

Couleur habituelle du club à l’extérieur, le bleu marine domine sur ce nouveau maillot, alors que les logos du club et de PUMA ainsi que les manches s’accordent dans un bleu azur emblématique de l’OM et de la ville de Marseille. Le nouveau maillot extérieur est inspiré du système de coordonnées géographiques et est entrecoupé de lignes représentant les latitudes et les longitudes du monde et rappelant ainsi la multiculturalité omniprésente à Marseille. Ce design apporte de la modernité à cette nouvelle tunique. À l’intérieur du col, est présent une mappemonde sur laquelle Marseille est placée au centre, représentée par une étoile, symbole de son rayonnement international. On retrouve également les coordonnées de l’Orange Vélodrome ainsi que le nom grec d’origine de la ville : Massalia. Il est associé à un short et à des chaussettes bleu marine.

Mercato OM : Les trois raisons qui empêchent Fofana de rejoindre Marseille !

Seko Fofana n’est pas prêt de rejoindre l’OM. L’ivoirien qui a déjà côtoyé Tudor ne serait pas en bon terme avec le coach marseillais, ce qui bloquerait le transfert, selon Sébastien Denis, journaliste Footmercato.

Tandis que des rumeurs faisaient état d’un accord contractuel entre le joueur lensois et l’Olympique de Marseille, ces derniers jours, le rédacteur en chef de Footmercato révèle que Seko Fofana ne serait finalement pas enclin à signer à Marseille. Outre les difficultés financières de l’OM dans ce dossier, le joueur qui a déjà évolué sous les ordres de Tudor lors de son passage à l’Udinese, ne s’entendrait pas avec le successeur de Jorge Sampaoli. Ce qui rendrait donc son arrivée sur la Canebière quasiment impossible.

Fofana pas fan de Tudor et trop cher (salaire et transfert) !

Le dossier est de toute manière financièrement compliqué tant que l’OM n’a pas vendu. En effet, l’ivoirien est estimé entre 25 et 30M€ par le RC Lens, une somme que les dirigeants olympiens sont incapables de débourser pour le moment. Le milieu de terrain lensois, auteur d’une saison spectaculaire ne manque pas de prétendants. Mais Fofana est encore sous contrat jusqu’en 2024, ce qui ne force pas son club à le vendre dès cet été.

RAS sur Paris qui fonce sur Renato Sanches. Pour l’OM et en dépit des dernières rumeurs, il est inaccessible pour l’OM aussi bien sur le salaire que sur l’indemnité de transfert. En plus, il s’entend pas du tout avec Tudor qui était son coach à l’Udinese… — Sébastien Denis (@sebnonda) July 26, 2022

Seko Fofana me disait qu’ils étaient rarement aussi prêts tôt — Samba

D’après l’ancien gardien de l’OM, Seko Fofana a été très impressionné par la prestation de ses coéquipiers lors de la rencontre face au club italien. Une déclaration qui donne un premier indice sur la volonté de Seko Fofana de rester à Lens?

« En tout cas je sens bien le groupe. Tout à l’heure, Seko Fofana me disait qu’ils étaient rarement aussi prêts, tôt. Alors je pense que c’est de bon augure. On devra confirmer face à West Ham parce qu’à ce moment-là, on sera vraiment très proche du championnat. Mais on a encore quelques automatismes à trouver » Brice Samba – Source : Zone Mixte (23/07/22)

Mercato : Ça négocie toujours entre l’OM et Fenerbahçe pour Luan Peres

Après avoir annoncé que Luan Peres était sur le départ, Foot Mercato a rétropédalé… La Provence indique cependant que les discussions ne sont pas coupés entre les trois parties !

L’Olympique de Marseille doit s’activer sur les départs après avoir recruté plusieurs joueurs. D’après Foot Mercato, Luan Peres serait bel et bien en discussions avec Fenerbahçe. Le média spécialisé est un peu revenu sur ses paroles en affirmant que le club turc a coché le nom d’un autre défenseur brésilien.

La Provence a d’autres informations ! Interpelé sur Twitter par un supporter marseillais, Alexandre Jacquin a affirmé que les discussions entre l’Olympique de Marseille et le club turc ne sont pas rompues. Les négociations seraient toujours en cours pour un départ du défenseur.

Ribalta va s’occuper des ventes — M.Grégoire

« Pablo Longoria considère Javier Ribalta comme l’une de ses références dans le football, il avait dit dans une interview dans la Provence en décembre 2020. Une référence avec Fabio Paratici l’ancien directeur sportif de la Juventus, aujourd’hui de Tottenham. Ribalta est son ami, je pense qu’il s’entoure, il a amélioré sa garde rapprochée, je pense que Ribalta va notamment s’occuper des ventes. On l’a vu qu’il est déjà très actif sur le dossier Luis Henrique au Torino avec ses réseaux italiens, parce qu’il faut sortir des joueurs, je pense qu’il va décharger Longoria de certaines tâches mais après dans le profil effectivement on est sur un truc assez similaire, axé Longoria, mais peut-être que Longoria se dit qu’il a énormément de choses à faire en tant que président, il n’aime pas trop ça, les interviews, les réunions avec Benoît Payan, le loyer, ce n’est pas son domaine de prédilection. Longoria se dit que Ribalta pourrait revenir sur le cœur du travail comme l’architecture des deals, les trucs comme ça. Personnellement je pense que c’est du football moderne. Je compare Longoria à Luis Campos (directeur technique du PSG) et Ribalta c’est un peu ça aussi, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Leurs qualités sont qu’ils vont parier parfois sur un joueur qui va avoir une explosion, sur un très grand talent, à côté de ça, ce sont des dirigeants de la nouvelle génération qui travaillent beaucoup avec des mandats, avec toujours les mêmes agents avec des commissions, c’est le côté Campos à Lille, on l’a vu avec le transfert de Victor Osimhen où il y a des choses mal expliquées. Selon moi, il y a des bons et des mauvais côtés, je ne juge pas ça, je dis juste qu’il correspond au foot moderne. Mais, que ce soit Longoria ou Ribalta, pour faire du mercato, c’est top, ce sont des spécialistes mais il y a les bons et les mauvais côtés. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)