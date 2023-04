Premier contrat pro pour ce jeune de 19 ans, Aulas s’enflamme avant OL-OM, Rami fait le show… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Premier contrat pro pour ce jeune de 19 ans, Aulas s’enflamme avant OL-OM et Rami fait le show.

Mercato OM : Premier contrat pro pour ce jeune de 19 ans (aperçu en préparation l’été dernier) !

D’après les informations de l’Équipe, Yakine Saïd M’Madi, jeune défenseur prometteur de 19 ans a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille.

Le défenseur franco-comorien de 19 ans, Yakine Saïd M’Madi vient de parapher son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Il a signé pour une durée de 3 ans avec son club formateur. Né à Marseille, il évolue jusqu’alors avec l’équipe de National 3. Il a participé cette saison à la campagne de Youth League et avait été convoqué par Igor Tudor dans le groupe professionnel lors de la première journée de championnat contre le Stade de Reims. Avec la réserve, il a participé à 14 rencontres et marqué deux buts.

✍🏼Le défenseur central, Yakine Said Mmadi (19 ans), a signé son premier contrat professionnel avec l’OM.

Il a paraphé un contrat de trois ans.

Avant Lyon – OM, Aulas s’enflamme sur les résultat de son équipe !

Après la victoire de Lyon à Toulouse (1-2), Jean-Michel Aulas s’est empressé de mettre en avant les résultats des Gones sur la phase retour, sur Twitter.

Lyon, champion de la phase retour

Lyon est septième de Ligue 1 avec 50 points. Cela n’a pas empêché à son président de mettre en avant les résultats de son club sur la phase retour, via son compte Twitter, après la victoire 1 à 2 sur la pelouse du TFC. Grâce à sa victoire vendredi soir, l’OL enchaîne avec un troisième match gagné et un septième succès en douze rencontres sur la phase retour du championnat. Cela suffit pour que Jean-Michel Aulas prennent son compte Twitter et fasse encore parler de lui.

Pas de texte cette fois, mais simplement une capture d’écran d’un tweet de Stats Foot qui place les Gones premier du championnat sur la phase retour, ex-aequo avec le PSG, avec 25 points. L’OM n’est que cinquième avec 22 points. Un tweet qui arrive une semaine après ses propos sur la situation actuelle de son club. Avec une saison décevante, les Lyonnais peuvent malgré tout encore rêver d’Europe. JMA avait donc défendu les résultats de Laurent Blanc et avait appelé ses supporters à continuer d’être derrière leurs joueurs pour les soutenir. Ce tweet vient donc appuyer ce discours, mais a du mal à être accepté par les Lyonnais.

Les supporters espèrent mieux

« On va devoir se contenter de ça ?« , « Champion de la phase retour, ça c’est de la stat! C’était pas mieux une finale de Coupe de France ? » ou encore « Si on est champion de la phase retour alors, la saison est positive » peut-on lire dans les réponses au tweet. De quoi énerver les supporters qui s’attendaient à de meilleurs résultats, à une finale de Coupe de France et une qualification en Coupe d’Europe, et non pas à un titre de « champion de la phase retour« .

Magnifique on va mettre ça dans l’armoire à trophée entre le titre de champion d’Automne et l’Eusebio Cup 💪 — Remus (@Remus313) April 16, 2023

Je savais bien que vous alliez la ressortir celle là… Donc est-ce que ça veut dire que @OL vise le titre de champion de France de phase retour? 🤨🤨🤨 — Mik (@CostaMik) April 16, 2023

Aulas : « Champions de la phase retour !! Tut tut les rageux » https://t.co/OPih8JpCRN pic.twitter.com/SxWyqeaNFZ — Talk My Football (@TalkMyFootball) April 17, 2023

OM : Rami fait le show et balance un énorme chambrage !

L’OM s’est imposé 3-1 face à Troyes et retrouve la deuxième place de Ligue 1, un point devant le RC Lens. En zone mixte d’après match d’Adil Rami (ex OM) est heureux de ne pas avoir été sifflé par le Vélodrome et explique que contrairement à Valère Germain, autre ex OM, lui n’a pas raté un but en finale d’Europa League.

Adil Rami est connu pour son côté chambreur. Cette fois la cible du champion du monde 2018 est l’ancien buteur de l’OM, Valère Germain. Les deux ont évolué ensemble à l’OM entre 2017 et 2019. Ils ont disputé la finale de l’Europa League 2018 face à l’Atlético Madrid. Malheureusement pour les olympiens, ils ont perdu cette finale 0-3 et en début de match Germain rate son face-à-face en tirant au-dessus de la cage des colchoneros. Encore aujourd’hui certains supporters le désigne parmi les responsables de cette défaite en finale. Voici l’extrait d’Adil Rami sur la critique de son ancien coéquipier.

💬 Adil Rami 🇫🇷 (ex #OM/#ESTAC) : « Germain sifflé lors de son retour et pas moi ? Oui mais moi je n’ai pas tiré à côté en finale de coupe d’Europe. » 🎙️ pic.twitter.com/FkdWaIoMcc — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) April 16, 2023

Moi je n’ai pas tiré à côté en finale de coupe d’Europe !

« Au final, je n’ai pas été hué, ni sifflé, ni insulté, s’est réjouit Adil Rami en zone mixte après OM – Troyes. Ça me fait vraiment plaisir, je suis content. Oui mais moi je n’ai pas tiré à côté en finale de coupe d’Europe. Je rigole, c’est un petit clin d’œil, on me connaît. On sait très bien que ce sont des petites… Ça m’a fait plaisir de revenir au Vélodrome, je suis rentré j‘avais beaucoup d’émotions. En fait, j’ai fait une carrière et je ne m’en rends pas compte de ce que j’ai pu faire. C’est bizarre mais j’ai fait quelque chose quand même hein. J’ai fait mon petit trou dans ce monde du football« .