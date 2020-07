Première signature à l’OM, rumeur bidon et des noms supplémentaires derrière l’offre de rachat du club… Les 3 infos OM de la journée

Mercato OM : La rumeur en bois du jour, un gardien à 20M€…

A en croire des informations en provenance d’Italie le club marseillais s’intéresserait au gardien de l’AS Roma, Pau Lopez (25 ans)

Une rumeur plus qu’improbable nous arrive d’Italie. Selon les informations du site calciomercato.com l’OM s’intéresserait au gardien de l’AS Roma Pau Lopez (25 ans). Arrivé en 2019 pour 30 millions d’euros, l’international espagnol pourrait ainsi déjà mettre un terme à son aventure chez les giallorossi. Le club de la capitale italienne estime sa valeur actuelle autour de 23 millions d ‘euros. Ce dernier souffre d’une micro-fracture du poignet gauche depuis le 13 mai dernier.

MANDANDA POURRAIT PROLONGER

Quoi qu’il en soit, vu la situation économique actuelle de l’Olympique de Marseille, on imagine mal le club olympien mettre une telle somme sur un gardien de but. D’autant que Steve Mandanda (35 ans) sort d’une saison exceptionnelle et qu’il pourrait prolonger son contrat. Yohann Pelé a également signé un nouveau bail d’une saison supplémentaire. Dans ce cadre l’hypothèse d’une arrivée de Pau Lopez à Marseille semble donc hautement improbable.

MERCATO : L’OM OFFICIALISE SA PREMIÈRE RECRUE !!!

[𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗱𝗲] : 01010000 01100001 01110000 01100101 00100000 01000111 01110101 01100101 01111001 01100101 🖥👾 #DroitAuBut pic.twitter.com/HDp2pguHCT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2020

Via Twitter, l’OM a en effet officialisé la signature de Pape Gueye au club.

Pour rappel, le joueur arrive libre du Havre où son contrat s’est terminé mais… il s’était déjà supposément engagé avec Watford. Les proches du joueur ont dénoncé cet accord et se déclarent libres de signer dans le club de leur choix.

VENTE OM : LES NOMS DES POSSIBLES « DÉCIDEURS » SAOUDIENS ONT FUITÉ?

Ce mercredi sur son compte Twitter, Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen a publié un tweet concernant le probable rachat de l’Olympique de Marseille.

AUCUN LIEN AVEC BIN TALAL

Le spécialiste du monde arabe affirme que les deux hommes derrière le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi sont sous les ordres de Mohamed Ben Salmane, prince héritier saoudien. Les fonds souverain viendraient donc de Yasir Al Rumayyan. Côté sportif, ce serait Yasir AlMisehal. Toujours selon le spécialiste, ce serait beIN Sports qui « agite l’incompatibilité de violer les règles de l’OMC et acquérir un club »