Prêté OM: Malinovskyi confirme !

Parti après seulement six mois passés à l’Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi a inscrit deux buts splendides en autant de rencontres avec le Genoa.

Arrivé lors du mercato d’hiver la saison passée, Ruslan Malinovskyi a quitté l’OM cet été pour retourner en Serie A. Prêté avec option d’achat du côté du Genoa, l’international ukrainien reprend des couleurs depuis son départ de Marseille. Le milieu offensif de 30 ans vient d’inscrire deux buts somptueux de l’extérieur de la surface en autant de rencontres. Il a d’abord permis à son équipe d’égaliser (38e, 1-1) face à Frosinone la semaine dernière avant de récidiver en ouvrant le score (37e, 1-0) ce week-end contre Empoli.

✨🚀 Incredible strike from Genoa’s Ruslan Malinovskyi vs Frosinone! 🇺🇦 pic.twitter.com/hdQA4qFCLf

A LIRE AUSSI: OM : La victoire face à Rennes rassure cet ancien marseillais !

Ruslan Malinovskyi leaves OM and he’s set to join Genoa, here we go! Deal in place on loan with €10m buy option from Marseille 🚨🔵🔴🇺🇦 #OM

Medical tests being scheduled now for Ukrainian midfielder. pic.twitter.com/BCPO9oHTBr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023