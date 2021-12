Prêté par l’OM, il veut battre son club formateur !

L’OM a raté une belle occasion de s’installer à la seconde place en s’inclinant face à Brest samedi dernier. Malgré un premier acte réussi, les olympiens se sont fait surprendre et ont laissé filer 3 points précieux. Ils vont terminer leur campagne d’Europa League jeudi, avant de jouer une autre équipe en forme dimanche, Strasbourg.

Prêté par l’OM cette saison avec une option d’achat quasiment automatique, Lucas Perrin a trouvé sa place dans le collectif de Julien Stéphan. Le défenseur central attend l’OM avec impatience est compte bien s’imposer face à son club formateur ! Il s’est exprimé après la large victoire du RCSA face à Nice (3-0) en zone mixte :

On va tout faire pour prendre les trois points face à l’OM — Perrin

« Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Pas personnellement pour moi, mais pour toute l’équipe. On a fait un très très gros match, que ce soit défensivement et offensivement. On est très contents de ce qu’on a fait et je pense qu’il faut reproduire ça le plus rapidement possible. Je suis content, on va les (l’OM) recevoir à la Meinau. Ça va être une belle ambiance, un beau match. Si après on peut gagner, ça ne me dérangerait pas de prendre les trois points face à Marseille. C’est le dernier match à domicile avant la trêve, on va tout faire pour prendre les trois points. (…) On a fait une très grosse performance, mais il ne faut pas s’enflammer. On peut vite se prendre une gifle ». Lucas Perrin – Source: Zone Mixte (05/12/2021)

Au club depuis son enfance, Lucas Perrin avait rejoint Strasbourg sous la forme de prêt avec option d’achat obligatoire. Il s’etait exprimé sur sa nouvelle aventure en Alsace :

Retrouver du plaisir et enchainer les matchs — Perrin

« Je suis à Strasbourg pour retrouver du plaisir et enchaîner les matchs. Pour moi, qui n’ai connu que l’Olympique de Marseille, ce changement constitue le début de ma carrière. Une nouvelle étape loin du cocon familial. Je suis très heureux de rejoindre le Racing. J’ai beaucoup aimé mon échange avec le coach et le projet cohérent et ambitieux qui m’a été présenté » Lucas Perrin – Conférence de presse (14/07/2021)