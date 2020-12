Programme TV du soir, la crise de Rennes et les déclas mercato de Villas-Boas ! Les 3 Infos OM du jour !

Montpellier/PSG, Chelsea/Leeds : Heures et Chaînes TV !

L’Olympique de Marseille s’est octroyé le droit de passer un weekend détendu après sa victoire face à Nîmes hier soir. De quoi déguster tranquillement les matches de ces deux prochains jours…

Ce soir, il y a deux affiches au programme pour les supporters de l’OM.

La première en Ligue 1, avec un PSG, pas impérial en ce moment, qui se déplace à Montpellier, sixième et plutôt intéressant depuis le début de saison. Les Héraultais ne pourront malheureusement pas compter sur leur énergique attaquant algérien, Andy Delort, absent pour cause de coronavirus alors que Tuchel a, lui, fait le choix de se passer de Neymar pour cette rencontre.

Montpellier – PSG, 21h00 sur Canal +

Si la Ligue 1, hors OM, ne vous intéresse pas, vous pouvez vous tourner vers la Premier League. À la même heure, Marcelo Bielsa retrouve Frank Lampard, deux ans après l’affaire du « Spygate » et les rencontres tendues en Championship entre Leeds et Derby County. Lampard part à priori largement favori avec son Chelsea, bien solidifié par l’arrivée dans les cages en fin de mercato de l’éphémère Marseillais Edouard Mendy…

Chelsea – Leeds, 21h00 sur Canal + décalé et RMC Sport 1

Concurrents OM : Rennes s’enfonce dans la crise !

Une victoire sur les treize derniers matches ! Le bilan est terrible pour l’équipe de Julien Stéphan qui s’est encore inclinée cet après-midi, à domicile, face à de bons lensois. Les Sang et Or se sont imposés deux buts à zéro grâce à deux réalisations de leurs deux attaquants axiaux, Kalimuendo en première période (28′) puis Ganago qui a alourdit le score en seconde période (78′) après avoir remplacé le premier buteur.

L’OM a désormais cinq points d’avance sur les Bretons… mais aussi deux matches en retard !

Le programme de la J13

Vendredi 4 décembre

Nîmes – Marseille : 0 – 2

Samedi 5 décembre

Rennes – Lens : 0 – 2

Montpellier – PSG : 21h00

Dimanche 6 décembre

Lille – Monaco : 13h00

Angers – Lorient : 15h00

Bordeaux – Brest : 15h00

Nantes – Strasbourg : 15h00

Dijon – ASSE : 15h00

Reims – Nice : 17h00

Metz – Lyon : 21h00

Le classement provisoire

1 PSG 25 12 8 1 3 30 8 22 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Olympique Marseille 24 11 7 3 1 17 9 8 3 Lille 23 12 6 5 1 22 8 14 4 Lyon 23 12 6 5 1 21 10 11 5 Monaco 23 12 7 2 3 23 16 7 6 Montpellier 23 12 7 2 3 21 16 5 7 Lens 21 12 6 3 3 19 18 1 8 Rennes 19 13 5 4 4 19 18 1 9 Angers 19 12 6 1 5 18 22 -4 10 Brest 18 12 6 0 6 21 23 -2 11 Nice 17 11 5 2 4 16 15 1 12 Metz 16 12 4 4 4 12 11 1 13 Bordeaux 16 12 4 4 4 12 13 -1 14 Nantes 13 12 3 4 5 14 18 -4 15 Saint-Étienne 11 12 3 2 7 12 20 -8 16 Nîmes 11 13 3 2 8 11 24 -13 17 Reims 9 12 2 3 7 16 22 -6 18 Lorient 8 12 2 2 8 12 22 -10 19 Strasbourg 7 12 2 1 9 14 24 -10 20 Dijon 7 12 1 4 7 8 21 -13

Les déclas mercato de Villas-Boas

l’équipe commence à monter en puissance — villas-boas

« C’est un très bon résultat. J’avais un peu peur de jouer ce match le vendredi. On a parlé avec les joueurs pour savoir comme ils se sentaient physiquement. Ils avaient de bonnes sensations, sauf Flo Thauvin que l’on a reposé. C’est une très grosse victoire pour nous, elle est très importante. Le but de Dario est important pour lui et pour sa confiance. Je pense qu’il monte de plus en plus en puissance. Pour Payet c’est pareil, il sait qu’on a besoin de lui. Il est en forme et retrouve l’importance dans le jeu qu’il a eu l’année dernière pour nous. Et quand on ajoute la confiance et la forme de Darío, de Thauvin, de Payet, l’équipe commence à monter en puissance. » André Villas-Boas – Source : Téléfoot (04/12/2020)



Un numéro 9 ? On en discute. On avait pensé qu’avec Luis Henrique, on pouvait avoir ce type d’options mais ce n’est pas le cas, parce que c’est un ailier pur. Mais on va voir, c’est possible. Joakim Mæhle? Il reste sur notre liste mais Genk demande trop d’argent pour lui, je pense que ce ne sera pas possible. » André Villas-Boas – Source : Téléfoot (04/12/2020)