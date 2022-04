PSG – OM : Cet ancien arbitre n’aurait pas donné le penalty à Paris !

Hier soir, l’OM s’est incliné 2-1 face au Paris Saint-Germain. Une défaite qui s’est dessinée en fin de première période grâce à un penalty inscrit par Kylian Mbappé. Pour l’ancien arbitre Saïd Ennjimi, le penalty n’aurait pas dû être sifflé.

Le Classique était une rencontre attendue par l’OM et ses supporters. Hier soir, les Olympiens se sont malheureusement inclinés sur le score de 2 buts à 1. Si Paris avait ouvert le score, les hommes de Jorge Sampaoli étaient parvenus à revenir au score grâce à Duje Caleta-Car à la demi-heure de jeu.

Toutefois, Paris a finalement repris l’avantage grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé en toute fin de première période. Un penalty qui a longuement fait parler car le ballon a d’abord légèrement effleuré la cuisse de Valentin Rongier avant de toucher son bras.

Il ne fallait pas siffler penalty – Saïd Ennjimi

À l’issue de la rencontre, l’ancien arbitre Saïd Ennjimi a expliqué qu’il n’aurait pas accordé le penalty aux Parisiens s’il était à la place de François Letexier :

« Sur le plan réglementaire, une main ne se siffle plus en toutes circonstances. Il y a l’aspect ‘intention délibérée d’augmenter la surface de son corps’. Et il y a surtout la distance entre les deux protagonistes. Là, la distance entre Neymar et Rongier est si faible, que je ne vois pas comment Rongier aurait pu écarter délibérément les bras. Pour moi, il ne fallait pas siffler penalty. D’ailleurs, M. Letexier ne le siffle pas avant l’intervention de la VAR. On le voit, sur ce type de situation il y a débat. Je pense qu’il faut laisser les arbitres dans leur libre interprétation. » Saïd Ennjimi – Source : L’Equipe (17/04/2022)

La cuisse change la trajectoire du ballon — Longoria

« Je suis surpris de beaucoup de décisions. On a vu le contrôle des deux équipes, c’était un match de possession de ballon. Je suis surpris, on peut parler du penalty mais on doit parler de football. Ce n’est pas normal de siffler penalty quand cela touche la cuisse avant. Le comité doit être clair, c’est la règle. C’est une décision difficile à accepter. Je suis un puriste, la position est involontaire, quand cela touche la cuisse, la VAR sert à ça, à voir que ce n’est pas penalty. C’est impossible d’avoir ça. Il y a quand même du temps pour envoyer la bonne image à l’arbitre, il faut respecter le football. La cuisse change la trajectoire du ballon… Le hors jeu de Saliba, ok c’est calculé ce n’est pas pareil. (…) C’était un match de contrôle des deux équipes au milieu de terrain. C’est un match avec peu d’occasions, ça se joue sur des détails, dommage que cela se joue avec la technologie. Je peux être critique sur mon équipe (sur le manque d’occasion) mais perdre comme ça… » Pablo Longoria – source : Prime Vidéo (17/04/2021)