PSG – OM classé match à risque de niveau 4, le meilleur gardien de ligue 1 selon Pau Lopez, Tudor lance le classique … Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Le classique classé match à risque de niveau 4, Lopez désigne le meilleur gardien de ligue 1, Igor Tudor confiant d’affronter Paris.

PSG – OM : Le classique classé match à risque de niveau 4

Les autorités ont considéré le classique entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille de match à risque de niveau 4. Deux arrêtés ministériel et préfectoral interdisent la présence des supporters de l’OM dans le Parc des Princes.

Une nouvelle fois, le classique de la Ligue 1 entre le PSG et l’OM prévu ce dimanche 16 octobre en clôture de la 11ème journée de Ligue 1 se fera sans supporters marseillais. En effet, deux arrêtés ministériel et préfectoral ont été mis en place afin d’interdire le déplacement des fans de l’OM. Malgré cette interdiction, les autorités ont classé le match à risque 4. En effet, plusieurs supporters phocéens pourraient se trouver aux alentours du Parc des Princes ce dimanche soir, il y aurait de vrais risques avérés de troubles. La police redoute aussi l’utilisation d’engins pyrotechniques à l’intérieur du stade, dans le virage Auteuil. Le combat continue et Nautecia fête à l’occasion de ce match leurs 10 ans d’existence.

À LIRE AUSSI : OM : Payet ? On est meilleurs sans ! Incompréhensible de sortir Harit !

🔴 La rencontre entre le PSG et l’OM a été classée au niveau 4 au niveau du risque par la préfecture. Malgré l’absence des supporters marseillais, interdits de déplacement.😏 #PSGOM | #TeamOM — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 14, 2022

Énorme menace pour les supporters marseillais

« Le dimanche 17 avril 2022, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département des Bouches-du-Rhône, d’une part, et les communes de la région d’Ile-de-France, d’autre part. Les personnes qui ne se conformeraient pas à cette mesure encourent une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 30.000 euros, indique le courrier. Dans ce cas, une peine complémentaire d’interdiction de stade pour une durée d’un an est prononcée à leur encontre, sauf décision contraire spécialement motivée » Arrêté ministériel – 16/10/2022

Pau Lopez désigne le meilleur gardien de Ligue 1

À la veille du classique entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, Pau Lopez a estimé que le meilleur gardien de Ligue 1 était Keylor Navas.

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pau Lopes est revenu sur le déplacement à Paris en clôture de la onzième journée de Ligue 1. Il a aussi été invité à se prononcer sur l’identité du meilleur gardien du championnat de France. À deux jours du classique, le gardien marseillais a désigné le costaricien Keylor Navas, qui n’est plus que le remplaçant de Gianluigi Donnarumma au PSG, comme le meilleur gardien de Ligue 1.

À LIRE AUSSI : PSG – OM : « Marseille a un coup à jouer » selon Rothen

« Pour moi, le meilleur de L1 c’est Keylor Navas. Je l’ai vu en Espagne, je l’ai vu ici. Je sais qu’il ne joue pas mais je pense que c’est le meilleur. L’année dernière, j’ai bien aimé Lafont (Nantes) et Benitez (qui a quitté Nice cet été pour le PSV Eindhoven) » Pau Lopez – Source : Conférence de presse (14/10/2022)

💬 Pau Lopez : « Pour moi Keylor Navas est le meilleur gardien de Ligue 1. » pic.twitter.com/2bymIWLQS1 — RMC Sport (@RMCsport) October 14, 2022

PSG – OM : Igor Tudor lance le classique

Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor a lancé le classique de dimanche contre le Paris-Saint-Germain. L’entraîneur Croate de l’OM est confiant et croit à la victoire de son équipe.

À 24h de retrouver son grand rival en championnat, l’OM avance avec confiance après sa belle victoire en Ligue des Champions contre le Sporting Portugal (0-2). Une victoire dans le classique contre le PSG permettrait aux marseillais de se relancer après leur première défaite de la saison contre Ajaccio (1-2) mais aussi de revenir à hauteur des parisien au classement. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Igor Tudor se veut confiant avant de croiser le fer pour la première fois avec le club de la capitale.

À LIRE AUSSI : Pau Lopez désigne le meilleur gardien de Ligue 1

« Je vais répondre comme je réponds toujours sur ce sujet. Il faut prendre match après match, penser à notre manière de jouer et la conséquence, ce sera les points et la position au classement. On lutte, en tant que club se battant pour l’Europe, pour être au plus haut niveau. C’est évidemment inhabituel d’avoir un club avec un budget aussi supérieur, l’histoire nous enseigne toutefois que c’est possible (de rivaliser) mais je ne me concentre pas sur ça » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (14/10/2022)

#Tudor : « On doit voir comment on joue, les points. Quand on regarde au niveau européen, on lutte pour être au plus haut niveau. C’est anormal d’avoir un club (le PSG) autant au dessus des autres. On va aller la bas pour faire de notre mieux ! » #LiveFCM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 14, 2022

On peut peut-être les embrouiller

« Dans ce match de dimanche soir, il y a une notion supplémentaire : il y a un plein de confiance par rapport à ce qu’il s’est passé hier soir […] Il y a des mecs, il faut qu’ils soient là. Si ils ne sont pas là, c’est qu’il y a un problème. Il y a une équipe type qui se détache et il y a surtout des joueurs importants qui amènent ce punch. […] Le match contre le Sporting qui se facilite du coup ça permet à Tudor de faire souffler des joueurs. T’as des joueurs qu’il a sorti par exemple comme Bailly, qui ne peut pas jouer tous les trois jours car il est fragile musculairement ou Clauss. J’aurai aimé qu’il mette Alexis au frigo mais j’ai l’impression qu’Alexis veut jouer tout le temps, il a besoin de jouer pour être en confiance. On est obligés de tenir compte ce qu’il se passe à Paris…Tu as le côté sportif : Reims les accroche, Haïfa les a accroché, même si ils ont perdu à l’arrivée, le Benfica cette semaine. Tu te rends comptes que la mayonnaise à du mal à prendre et puis il y a tout l’extra-football ! Il y a des années, on savait qu’on allait se faire taper. Là, peut-être qu’on peut les embrouiller. » Eric Di Meco – Super Moscato Show – 13/10/2022