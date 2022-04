PSG – OM : Courbis n’a pas compris les choix de Sampaoli

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 face au Paris Saint-Germain hier soir. Rolland Courbis n’a pas compris le choix de Jorge Sampaoli d’aligner Pau Lopez à la place de Steve Mandanda.

C’était l’un des débats du Classique d’hier soir. Si on pouvait penser que Steve Mandanda serait aligné dans les cages olympiennes hier soir, c’est finalement Pau López qui a été choisi par Jorge Sampaoli pour débuter la rencontre. Le gardien espagnol n’avait plus été aligné par le technicien argentin depuis trois rencontres.

Quand on voit à quel point il est difficile de marquer un but à Mandanda en ce moment – Rolland Courbis

Certains auraient préféré voir de nouveau Steve Mandanda, auteur de bonnes prestations dernièrement. C’est notamment le cas de Rolland Courbis qui estime que l’emblématique gardien de l’OM n’aurait pas démérité d’être aligné hier soir :

« Quand on voit à quel point il est difficile de marquer un but à Mandanda en ce moment, et qu’il ne termine pas cette série avec le Classique… Compte tenu du professionnalisme de Steve, de ses prestations, remettre un Pau Lopez qui donne l’impression d’avoir baissé de niveau sur ses derniers matches. Effectivement, c’est un gardien qui sort jusqu’au rond central, mais sur ses dernières sorties, ce n’est pas tout à fait ça. » Rolland Courbis – Source : RMC Sport (17/04/2022)

C’était un peu un match bonus pour l’OM — Ménès

Ces choix tactiques de Jorge Sampaoli ont été vivement critiqués sur les réseaux sociaux. L’ancien consultant de Canal +, Pierre Ménès, ne comprend pas pourquoi l’Argentin a proposé ce jeu face à l’équipe parisienne.

« L’OM n’a rien fait pour gagner ce match. C’était un drôle de choix tactique de Sampaoli d’être finalement très regroupé, très défensif… Je ne voyais pas bien où il pouvait en venir. C’était un peu un match bonus pour l’OM. S’ils faisaient un coup exceptionnel au Parc, c’était tout bénéf pour eux à tous les niveaux… Au niveau du classement mais aussi du prestige. Et finalement, ils ont passé leur temps à attendre que ça se passe et c’est un petit peu dommage. Maintenant, Paris a 15 points d’avance donc Paris sera peut-être champion lors de la prochaine journée à Angers. Maintenant, il est temps que cette saison se termine. Je vais quand même suivre ce qui va être dit sur Neymar pour voir si les gens qui lui gerbent dessus en permanence vont faire preuve d’un petit peu de justice parce que si ce soir tu trouves à en dire du mal… Un petit mot sur l’arbitrage, comme c’était Letexier, il ne fallait pas s’attendre à des merveilles. Penalty douteux pour Paris, but refusé… Avertissement inexistant pour une simulation de Guendouzi sur Neymar. Du grand Letexier dans le texte. Si on a que ce genre d’arbitre à trouver pour ce genre de match c’est quand même triste. Ce n’est pas la grande joie, l’extase footballistique de l’année… » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot