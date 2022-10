PSG – OM / Tudor : « On a trop respecté l’adversaire »

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la défaite de l’OM au Parc des Princes face au PSG, Igor Tudor a tenu a félicité ses joueurs même s’il estime qu’il a maquait de précision et de sang froid devant le but.

On n’a pas assez eu de sang froid devant le but

« Je ne suis pas frustré, je pense que les supporters ont pu apprécier ce match, c’est 1-0, mais cela aurait pu finir à 5-5. Paris mérite cette victoire, dans les 5/10 premières minutes il y avait trop de tensions et on a un peu trop respecté mais après on a changé ça. (…) On a trop respecté l’adversaire, ils ont changé leurs joueurs, on a eu des occasions. On a aussi concédé pas mal d’occasions mais on s’est mis à jouer, on aurait aussi pu marquer. Tout le monde aurait pu marquer, il y a eu des occasions, on n’a pas assez eu de sang froid devant le but. On avait besoin que nos attaquants soient dans une bonne soirée pour marquer. je suis fier de mon équipe. on aurait ou faire bien mieux. On ne va pas parler des noms mais quelques joueurs n’ont pas été au mieux, on aurait pu mieux faire. C’est 90 minutes vont être bonnes pour la suite… » Igor Tudor – source : Prime Vidéo (16/10/2022)