PSG – OM : VAR, Turpin, Letexier… L’arbitrage au cœur de la polémique !

Dès l’annonce des arbitres du Clasico, les supporters marseillais ont crié au scandale. Après le match qui a eu lieu ce dimanche, plusieurs situations leur donnent raison…

L’Olympique de Marseille a affronté le PSG ce dimanche au Parc des Princes. En tant qu’arbitre central, la LFP a nommé Clément Turpin. L’homme en noir n’est pas porté en estime dans le coeur des supporters qui ont immédiatement crié au scandale sur les réseaux sociaux.

Pour moi, l’arbitre a été bon — Tudor

Après la rencontre ce lundi, un grand nombre d’entre eux ont maintenu la polémique sur plusieurs situations. En effet, durant ce match, l’arbitrage a été jugé en faveur du PSG par de nombreux spécialistes malgré les déclarations des Marseillais et d’Igor Tudor en conférence de presse et zone mixte.

« Je n’ai pas vu, mais on m’a dit qu’il ne touche pas le joueur. Il faut que je regarde les images. Si vous donnez un carton rouge parce qu’il l’a touché, c’est normal. Mais si c’est juste pour sanctionner l’intention, c’est une erreur. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (16/10/22)

La VAR aurait pu tout changer, mais…

Sorti sur blessure, Danilo Perreira a été remplacé par Nordi Mukiele lors de la première mi-temps. Au début de la seconde, Alexis Sanchez a une belle situation de frappe. L’ancien joueur du MHSC touche le ballon de la main sur ce tir mais aucun penalty n’est sifflé par monsieur Turpin. Une décision qui reste forcément en travers de la gorge des Olympiens.

Plus tard dans la rencontre, Jonathan Clauss entre dans la surface et joue de sa vitesse. Pour le stopper, c’est Juan Bernat qui tente de le retenir et tire son maillot. Clauss est déséquilibré mais aucune faute sifflée par l’arbitre ! Un penalty ainsi qu’un carton rouge auraient pu être donné à ce moment-là et changer la physionomie du match.

Cette rencontre a beaucoup frustré les supporters ainsi que les joueurs. Samuel Gigot a fait un mauvais geste sur Neymar et a pris un carton rouge. Sur certaines images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit que le défenseur marseillais ne touche pas le Brésilien. Pourtant, aucune intervention de la VAR pour annuler l’expulsion…