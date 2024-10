Que devient Luan Peres, la décla de Pogba, De Zerbi clarifie la situation de Mbemba…. : Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi :

Que devient l’ancien olympien Luan Peres ?

Le défenseur brésilien, Luan Peres qui a quitté l’OM a l’été 2022 pour le Fenerbahce a, depuis son départ de la cité phocéenne connu un parcours en dents de scie.

L’homme au 50 matchs sous le maillots olympiens, lors de la saison 2021-2022, a laissé un assez bon souvenir sur la canebière, le souvenir d’un homme de première main, essentiel dans le système du technicien argentin Jorge Sampaoli et qui n’abdiquait jamais une fois sur le rectangle vert. Le brésilien avait, en milieu de mercato, fait le choix de quitter l’OM pour Istanbul et le Fenerbahce. Mais qu’est il devenu par la suite ?

UN PASSAGE EN TURQUIE MITIGÉ….

Le 29 Juillet 2022, Le natif de Sao Paulo, rejoint donc le club stambouliote pour un peu plus de 5M d’Euros après un passage à l’OM qui peut être qualifié de réussi. Cependant, son aventure au sein du club turc ne sera, cette fois-ci, pas une franche réussite. En effet, après seulement 10 petits matchs, l’ancien du Club Bruges, va se blesser gravement au genou le 15 Septembre, lors d’un match d’Europa League contre le Stade Rennais. Une blessure mal venue qui est arrivé dans une période ou le natif de SÃO PAULO commençait réellement à s’imposer comme un véritable leader de la défense turque. Il enchainera ensuite 18 mois de galères avec des pépins physiques à répétition. Un temps annoncé vers Brest fin Août 2024, le brésilien finira par quitter le club turc, librement, pour retourner au pays dans le club de Santos le 2 Septembre.

Gol do Luan Peres, gol importante para o Santos. Santos 3 x 2 Mirassolpic.twitter.com/9xEKTtXYkH — O Rei da Camisa 10 💎 (@OReiDaCamisa10) October 12, 2024

Un retour au pays avec en fil rouge la mission de remettre Santos dans l’élite du football brésilien après sa descente en 2023.

La décla de Pogba sur la rumeur OM !

Invité à s’exprimer au micro de FreeFoot, Paul Pogba a évoqué son avenir et s’est exprimé sur les rumeurs persistantes d’un éventuel transfert à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain de la Juventus a tenu à clarifier sa position tout en restant ouvert à de nouvelles opportunités.

Alors que des rumeurs circulent depuis plusieurs semaines sur un potentiel transfert de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille, le joueur de la Juventus a pris la parole au micro de FreeFoot pour évoquer son avenir. Conscient de l’engouement que suscite son nom sur le marché des transferts, Pogba a donné son point de vue sur la possibilité de rejoindre le club phocéen, tout en laissant la porte ouverte à d’autres options.

🚨✍️ MERCATO – Paul Pogba répond à la rumeur l’envoyant à l’OM 👀 (Imagine le milieu de terrain de fou 🔥)#OM #TeamOM 💙🤍 pic.twitter.com/1epkPhKssY — Free FOOT (@FreeFoot) October 18, 2024

« L’OM est-ce que c’est possible ? C’est tonton Pat, donc il l’a dit en rigolant. Mehdi Benatia c’est un très bon ami à lui. Ils ont joué ensemble et Pat à jouer à Marseille. Mais aujourd’hui c’est trop tôt de dire ça car je suis sous contrat et je respecte ce contrat. Je suis encore avec la Juventus donc c’est mon club et je suis full. Focus sur la Juve », a ainsi déclaré l’international de français qui pourra de nouveau s’entrainement à partir du mois de janvier 2025.

De Zerbi clarifie la situation de Mbemba !

L’OM va affronter Montpellier ce dimanche pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. En conférence de presse de Roberto De Zerbi a été interrogé sur le retour de Mbemba à l’entrainement, pour autant le défenseur ne jouera pas les matches…

Interrogé en conférence de presse sur la situation de Chancel Mbemba ce vendredi, Roberto De Zerbi a expliqué que tout était clair avec le joueur, rien n’a changé : « J’ai toujours dit la vérité et j’essaye de bien me comporter avec tout le monde. La situation n’a pas changé avec lui. J’avais parlé de lui cet été et dans mon rôle je dois prendre des décisions comme avec Veretout, Gigot et Pau Lopez dans la reconstruction de l’équipe. Ce n’est pas une question que vous m’avez posée quand on était premiers au classement. Ce sont des choix que l’on a fait pour aller de l’avant mais ce sont des choix effectués avec respect. »

La situation n’a pas changé avec Mbemba — De Zerbi

#DeZerbi : « #Mbemba ? Je vous ai toujours dit la vérité et de respecter tout le monde. La situation n’a pas changé, j’avais parlé avec lui. Il faut prendre des décisions, on avait fait pareil avec Veretout, Lopez, Gigot… On devait renouveler l’effectif. C’est dommage car c’est… pic.twitter.com/ENdW6evpdU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 18, 2024

Deux joueurs ont fait leur retour dans le groupe, Ismaël Koné et Bamo Meite. Ils seront donc disponible ce weekend. Par contre, Quentin Merlin semble encore un peu juste car il « poursuit sa réathlétisation. » Les blessés de longue date Faris Moumbagna et Ruben Blanco sont toujours indisponibles. Enfin, Valentin Carboni qui s’est blessé au genou gauche devrait se faire opérer ce vendredi.

