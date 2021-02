Quel coach ? La vente bien actée insiste Vézirian et au moins trois gros absents face à Auxerre… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi: Le point sur le dossier Sampaoli, la vente est bien actée insiste Vézirian, Au moins trois gros absents face à Auxerre…

Mercato OM : Sampaoli, trois refus et un duo emballé ? Le point sur le dossier du coach

Hier Canal+ expliquait que Longoria avait clairement confirmé qu’il voulait recruter un coach pour terminer la saison. Ce lundi matin, la Provence fait le point. Plusieurs entraineurs ont déjà refusé de venir en cours de saison. C’est le cas pour Lucien Favre (ex Dortmund), Mauricio Sarri (ex Juventus) tout comme Raphael Benitez. De plus, selon le quotidien local, Roberto Donadoni a été proposé mais refusé. Pablo Longoria serait toujours très actif dans le dossier Jorge Sampaoli. le coach argentin serait intéressé par le challenge olympien, même s’il dispose d’un contrat jusqu’en décembre 2021 avec le Clube Atlético Mineiro , il pourrait se libérer dès la fin du championnat brésilien le 26 février prochain. Si cette option ne se concrétise pas, un autre coach italien serait intéressé…

En effet, selon la Provence, le projet marseillais plairait à Walter Mazzarri. Le coach de 59 ans pourrait venir avec dans ses bagages l’ex olympien Fabrizio Ravanelli. Depuis son départ du Torino, l’entraîneur italien est libre de tout contrat et peut donc s’engager où il le souhaite. A suivre…

Vente OM : Aucun doute, la vente est bien actée insiste Vézirian

Le sujet de la « vente OM » s’est enflammée ce week end après les révélations de Thibault Vézirian. Ce dernier a en effet indiqué vendredi dernier que la vente du club était actée. L’Olympique de Marseille n’a pas tardé à démentir. Au cours d’une video publiée juste après le match OM – PSG (0-2) il a de nouveau indiqué que Frank McCourt avait bien vendu le club marseillais et que l’officialisation ne devrait pas tarder.

« J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé. Les démentis ? C’est classique dans les histoires de vente puisque le club a un processus d’officialisation. Et comme j’ai annoncé la vente plus tôt qu’eux, ils sont obligés de démentir pour respecter leur timing. Le stade c’est un dossier parallèle, et peut être ils voudront officialiser les deux, mais il n’y a pas d’inquiétude là-dessus » Thibault Vézirian – Source : Youtube

OM : Au moins trois gros absents face à Auxerre !

Le coach intérimaire de l’OM doit déjà faire avec la longue absence de Jordan Amavi (mollet), il pourrait aussi devoir se passer d’Alvaro qui est sorti sur blessure dimanche face au PSG. Le défenseur espagnol s’est fait mal à la cheville et peut être aussi au genou lors d’un contact avec Neymar. Si la recrue Olivier Ntcham pourrait être disponible après avoir fait ses jours de quarantaine, cela ne sera pas le cas pour Arel Milik (cuisse) et Dimitri Payet (suspendu). L’attaquant polonais devrait encore être absent une semaine, alors que le meneur de jeu olympien a pris un carton rouge direct suite à une faute sur Marco Verratti. Nasser Larguet a fait le point dimanche soir en conférence de presse d’après match.

« Àlvaro on connaît le courage qu’il a. Il passera une IRM demain matin pour connaître l’état de sa blessure. Ntcham dès que les problèmes administratifs seront réglés, il pourra jouer…peut-être contre Auxerre. Pour Milik c’est un peu plus compliqué. Il pourrait être absent au moins une semaine. » Nasser Larguet – source : Conférence de presse / Karim Attab (07/02/2021)