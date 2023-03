Qui est Enzo Sternal, le talent de la formation marseillaise ?

Le centre de formation marseillais ne brille pas. Peu de jeunes ont le niveau pour jouer avec l’effectif professionnel. Mais Enzo Sternal figure parmi les joueurs au grand potentiel. Le sélectionneur des U16 français, José Alcocer en fait l’éloge.

Le rendement de la formation de l’Olympique de Marseille n’est pas encore au rendez-vous. Aucun jeune n’a aujourd’hui sa place en équipe première. François-Régis Mughe a fait bonne impression lors de sa rentrée en Coupe de France face à Annecy (2-2, 6-7 tab), dans le temps additionnel. En quatre minutes, l’attaquant camerounais de 18 ans recruté l’été dernier rentre et marque le but de l’égalisation, pour peut-être espérer une qualification. Mais mise à part cette rentrée, la formation marseillaise ne convainc pas. Son rendement est jugé trop insuffisant.

Le ballon est son ami

Le club tente par tous les moyens de révolutionner sa pouponnière. De nombreux jeunes censés flirter avec l’effectif pro ont été recruté ces deux dernières saisons. Parmi eux, figure Enzo Sternal, un nom à retenir. Âgé de 15 ans et en provenance de Nancy, le jeune attaquant est arrivé dans l’anonymat l’été dernier. Il compte six sélections avec l’équipe de France U16. Il a fait plusieurs apparitions avec les U19 de l’OM et a inscrit plusieurs buts. Il pourrait donc bientôt intégrer l’équipe première olympienne. L’entraîneur des U16 français prône ses qualités.

Sternal a une réflexion sur le jeu

« Il peut jouer deuxième attaquant ou dans le couloir gauche pour mieux rentrer. Le ballon est son ami. Plus que dribbler, il aime provoquer ses adversaires, avec des appuis hyper toniques. Certes il a parfois un peu de déchet, mais ça fait partie de son évolution. Il doit surtout apprendre à être plus efficace. Je l’aime bien parce qu’il a beaucoup de maturité. Il fait partie de ces rares jeunes qui ont déjà une réflexion sur le jeu, qui sont capables de débattre et argumenter. C’est un garçon sympa, intelligent, lucide. » José Alcocer – Source : La Provence (09/03/23)

