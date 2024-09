Rabiot à l’OM : la réaction de Pierre Sage et Will Still !

Adrien Rabiot devrait passer sa visite médicale et s’engager avec l’Olympique de Marseille, demain. Pierre Sage et Will Still ont réagi à cette nouvelle.

L’Olympique de Marseille frappe un grand coup ! Roberto De Zerbi va accueillir dans ses rangs un milieu de terrain formé par le Paris Saint-Germain : Adrien Rabiot. Ce dernier était libre depuis le premier juillet dernier après la rupture de son contrat avec les Bianconeri, les dirigeants olympiens en ont profité.

Pierre Sage : « J’aurais préféré qu’il le fasse une semaine plus tard »

Pierre Sage s’est exprimé sur l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille. « Je suis content qu’il rejoigne notre championnat », confie le coach de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse. « J’aurais préféré qu’il le fasse une semaine plus tard », ajoute-t-il avec humour avant de reprendre son sérieux. « Dans tous les cas on jouera à 11 contre 11 et il y aura ballon au centre au départ. »

Will Still : « Félicitations à l’OM »

Will Still a également réagi à l’arrivée d’Adrien Rabiot dans l’effectif de Roberto De Zerbi. « C’est bien d’avoir des joueurs de qualité mais je le dis depuis longtemps, la Ligue 1 est remplie de qualités » affirme l’entraîneur du RC Lens. « Il y a des matchs hyper intéressants. Je sais que le score est vierge ce soir mais si tu plonges dans l’analyse tactique et le contenu, c’est vraiment super précis et top à regarder. Tant qu’il y a des joueurs de qualité en face de nous, ça rajoute à la compétition et à la qualité donc tant mieux. Félicitations à l’OM. »

