RC Strasbourg – OM: A quelle heure, sur quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille se déplacera à Strasbourg pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ? Toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France sont à retrouver dans cet article.

Le club olympien avait terminé par une défaite à Lens avant de basculer en mode trêve internationale, l’OM doit retrouver le chemin de la victoire ce samedi pour le compte de la 13e journée. Gennaro Gattuso a expliqué en conférence de presse qu’ils avaient travaillé les phases offensives. « On a travaillé la phase offensive. On doit faire mieux, on a fait des exercices de finition différents. On doit se convaincre que l’on va réussir à marquer. Effacer les erreurs et se procurer des occasions et le faire dans le calme. (…) Un autre élément, ce sont ces 30 derniers mètres, les passes ratées, les ballons perdus, on est souvent dans la moitié adverse et l’on doit améliorer ces 30 derniers mètres. «

À noter que l’entraîneur marseillais pourra compter sur Ounahi de retour dans le groupe. Le technicien italien sera toutefois privé de Gueye, Gigot et Rongier.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre RC Strasbourg – OM?

L’OM affronte le RC Strasbourg ce dimanche soir. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur Canal+Foot et Canal+Sport 360.

Comment voir RC Strasbourg – OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement à Canal+.

Comment parier ce sur match ?

