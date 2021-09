RdV avec les agents de Dieng, Ugbo a dit non et d’autres talebts sénégalais à venir… les 3 infos OM de ce lundi

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : discussion prévue ce lundi avec les agents de Bamba Dieng, Ugbo explique pourquoi il a refusé l’OM et d’autres talents sénégalais de Diambars pourraient débarquer à Marseille…

Une réunion prévue aujourd’hui avec les représentants de Dieng ?

Victorieux 0-2 face à l’AS Monaco, Jorge Sampaoli est parvenu à tirer le meilleur de son équipe malgré l’absence de Dimitri Payet. Après avoir aligné Cheikh Bamba Dieng titulaire pour la première fois de la saison, le technicien argentin s’est vu faire un choix payant. En effet, pour sa première titularisation en Ligue 1 cette saison, l’attaquant sénégalais a été auteur d’un doublé et des deux seuls buts de la rencontre.

Une prestation qui lui a notamment permis de recevoir les louanges des supporters de l’OM mais pas seulement. En effet, plusieurs anciens attaquants de l’OM dont Mamadou Niang et Michy Batshuayi ont également apprécié le match réalisé par Cheikh Bamba Dieng. S’il a marqué deux buts pendant la rencontre face aux Monégasques, le Sénégalais s’est créé une multitude d’occasions et aurait même pu en marquer d’autres puisqu’il a touché le montant d’Alexander Nübel à deux reprises.

À en croire les informations révélées par L’Equipe, les récentes performances de Cheikh Bamba Dieng ne seraient pas passées inaperçues aux yeux du sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, qui le suivrait attentivement. Au sein de l’effectif, l’attaquant sénagalais serait très proche d’Oussama Targhalline, arrivé à Marseille en même temps que lui ainsi que de Pape Gueye et de Boubacar Kamara.

Lors du mercato estival, Cheikh Bamba Dieng aurait même pu quitter l’Olympique de Marseille. En effet, le quotidien sportif croit savoir que l’équipe de Feyenoord était très intéressé par son profil puisque des démarches concrètes ont été réalisées. Après avoir levé son option d’achat d’un montant de 450.000€ à l’issue de la dernière saison, Pablo Longoria réclamait un montant de 4 millions d’euros pour se séparer de son attaquant.

Par ailleurs, L’Equipe nous informe qu’une réunion serait prévue aujourd’hui entre les représentants de Cheikh Bamba Dieng et l’Olympique de Marseille, notamment pour renégocier son salaire très bas. Les récentes performances du Sénégalais pourrait donc compter dans les négociations entre les deux parties.

🔹Auteur d’un grand match face à Monaco, Cheikh Bamba Dieng 🇸🇳 aurait pu quitter l’OM cet été. Feyenoord avait fait part de son intérêt pour le recruter mais s’est heurté au refus du club phocéen qui réclamait 4M€ pour le céder. (@lequipe)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/9zZntce18K — MercatOM (@mercat_om) September 13, 2021

Rejoindre l’OM ? Ça aurait peut-être été une erreur – Iké Ugbo

À la quête d’un attaquant pour pallier le départ de Dario Benedetto et pour épauler Arkadiusz Milik à l’issue du mercato estival, Pablo Longoria a tenté de recruter un attaquant. Parmi les cibles étudiées à ce poste là, le président marseillais semblait avoir jeté son dévolu sur Iké Ugbo. En effet, Pablo Longoria voulait tenter de jouer un mauvais tour à Genk, qui était sur le point de le recruter. Toutefois, le club belge est tout de même parvenu à enregistrer l’arrivée de l’attaquant de Chelsea.

Iké Ugbo explique pourquoi il a recalé l’OM ! https://t.co/CcXdOOgrsl — Foot Mercato (@footmercato) September 13, 2021

Dans les colonnes du magazine belge Sport/Foot Magazine, Iké Ugbo a tenu à clarifier son choix de rejoindre le club belge.

« Le jeune Ugbo aurait peut-être opté pour Marseille : un grand club, dans le sud de la France, près de la famille. La perspective de jouer contre Lionel Messi… Mais le Ugbo d’aujourd’hui pense que ça aurait peut-être été une erreur. Après le Cercle, Genk me semble être l’étape idéale pour franchir un pas supplémentaire. Pourquoi Genk ? Surtout en raison des joueurs qui ont fait leur trou ici dans le passé. Lorsque je vois où ils sont arrivés… Quand on est jeune, on ne prête pas trop attention à ce genre de choses, sinon je serais venu plus tôt. J’ai discuté avec le club en fin de saison dernière et ils avaient un beau projet pour moi. D’autres équipes se sont manifestées, mais je sentais que je pourrais trouver ici ce dont j’avais besoin à ce moment-ci de ma carrière. C’est le projet qui m’a séduit. Je ne suis pas encore arrivé au niveau où je peux envisager de gagner la Ligue des Champions, ou de jouer un rôle majeur ailleurs. Je dois me montrer plus malin dans mes choix. » Iké Ugbo – Source : Sport/Foot Magazine (13/09/2021)

Je le compare souvent, toutes proportions gardées, à Michy Batshuayi – Florian Holsbeek

« Il y a quelque chose de très important avec lui et qui m’a marqué la saison dernière, c’est que Ugbo joue tous les matches. Ça peut paraitre bizarre comme ça de le dire, mais il a été titulaire et il a joué 80, 85 minutes, cela veut dire qu’il est fit. C’est un joueur de surface, il traine toujours dans le rectangle, je le compare souvent, toutes proportions gardées, à Michy Batshuayi. Il n’est pas fort physiquement, il n’a pas spécialement de vitesse non plus mais il est tout le temps devant son défenseur. Il est tout le temps disponible dans la surface, il sait ou le ballon va aller, pied droit, pied gauche, tête il a toujours le geste juste. Si un ballon qui traine c’est pour luiµ. S’il faut contrôler il contrôle, s’il faut frappe il frappe. Ce n’est pas un créateur, il ne va pas participer au jeu, combiner. Mais la prise de décision dans la surface c’est fort, il termine les actions et fait le contre pressing. Il a clairement sauvé le cercle de Bruges la saison dernière. (…) Il peut faire des appels dans le dos mais ce n’est pas à 40 ou 50m mètres. Il ne va pas faire un appel dans la profondeur si tu joues bloc bas. Il peut apporter de la profondeur dans les petits espaces. C’est un joueur qui joue simple, un contrôle une passe, un contrôle une frappe. C’est un joueur qui ne garde pas énormément le ballon. Il ne va pas construire à 50 mètres des buts. » Florian Holsbeek – Source : Football Club de Marseille (19/08/21)

De nouveaux joueurs sénégalais en provenance de Diambars ?

Alors que Cheikh Bamba Dieng a brillé en inscrivant un doublé l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco ce week-end, d’autres joueurs de l’Institut Diambars pourraient prochainement rejoindre le club phocéen comme le révèle La Provence. Arrivé le premier il y a moins d’un an dans le cadre du partenariat entre les deux équipes, Cheikh Bamba Dieng pourrait donc être prochainement rejoint par d’autres éléments de l’Institut Diambars.

En effet, Pablo Longoria s’était même déplacé au Sénégal en août dernier dans le cadre du partenariat avec l’équipe sénégalaise. Depuis que l’accord avait été conclu, il était convenu que l’OM a la priorité sur deux joueurs de l’Institut Diambars chaque saison. Reste donc à savoir quels seront les prochains à rejoindre les rangs marseillais.

On connaît ses qualités physiques et sa vitesse – Bocar Seck

Dans les colonnes de L’Equipe, Bocar Seck, le dirigeant de l’Insitut Diambars s’est confié sur les performances de Cheikh Bamba Dieng. De son côté, il n’a jamais douté des qualités de l’attaquant sénégalais.

« Je sais que ça parlait de sa finition. Mais à l’entraînement, il marque beaucoup. Il a travaillé sur ça. On connaît ses qualités physiques et sa vitesse. Mais on oublie qu’il a une palette technique au-dessus de la moyenne. Et aussi un excellent jeu de tête avec une grosse détente pour sa taille. Il est serein, tranquille. Il attendait sa chance depuis le début de saison, dans la continuité de sa bonne préparation. » Bocar Seck – Source : L’Équipe (13/09/2021)

L’objectif c’est toujours de bien positionner Diambars comme un centre de formation important au Sénégal – Pablo Longoria

Le mois dernier, une délégation marseillaise s’était même rendue au Sénégal afin d’évoquer et de poursuivre le partenariat avec l’Institut Diambars. Au sein d’une interview pour ITV Sénégal, le président olympien, Pablo Longoria s’était montré convaincu sur le potentiel de ce partenariat avec le centre de formation sénégalais.

« Une collaboration c’est toujours de chercher à donner à l’autre quelque chose qu’il n’a pas. Diambars à nous et nous à Diambars. L’objectif c’est toujours de bien positionner Diambars comme un centre de formation important ici, au Sénégal. De faire tout le possible pour arriver à l’excellence, pour avoir un type de rapport qui permet d’avoir de la crédibilité de toutes les choses qu’on peut faire en commun ici. Avoir de la crédibilité, c’est la chose le plus difficile dans le football. Pour moi c’est une question de chercher à aider à positionner les Diambars pour chercher de développer tout le potentiel qu’on a en commun. » Pablo Longoria – Source : Entretien ITV Sénégal (05/08/2021)