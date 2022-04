Reims – OM: L’arbitre du match est connu !

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Stade de Reims lors de la clôture de la 34e journée de Ligue 1. Dans ce match décisif pour la qualification en Ligue des Champions pour l’OM, l’arbitre sera Jérôme Brisard.

L’Olympique de Marseille aura, demain, l’occasion de se rapprocher un peu plus de sa qualification en Ligue des Champions. Pour se faire, il faudra venir à bout de Reims, équipe coachée par Oscar Garcia et actuellement 13e du championnat de France. S’ils restent sur une victoire à domicile face au LOSC, les Rémois sont en difficulté sur leurs derniers matchs (1v/2n/2d sur leurs 5 derniers matchs). Meilleure équipe à l’extérieur du championnat, l’OM devra une nouvelle fois réussir un résultat hors de ses bases pour continuer de se rapprocher de cette deuxième place tant désirée et synonyme de qualification pour la plus belle des coupes d’Europe.

M. Jérôme Brisard au sifflet de Reims-OM

L’arbitre de ce classique de Ligue 1 sera M. Jérôme Brisard. Il a arbitré 12 rencontres de l’Olympique de Marseille durant sa carrière et il n’y a eu qu’une seule défaite des Marseillais lorsqu’il était au sifflet… C’était face à Reims en 2019. Pour ce match, il sera accompagné Johan Hamel et Alexandre Castro à la VAR.