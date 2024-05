Reims – OM (Ligue 1) : Quelle heure, quelle chaine TV ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplace à Reims ce mercredi soir, ce match se joue pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

L‘OM s’est offert la possibilité de terminer 6e de Ligue 1 suite à ses victoires face à Lens et Lorient. Jean Louis Gasset a bien conscience que ce match face à Reims est celui qui sera décisf dans l’optique d’une qualification pour une coupe d’Europa la saison prochaine, C3 ou C4 selon le résultat de la Coupe de France…

Présent ce mardi en conférence de presse, Jean Louis Gasset a évoqué cette rencontre face à Reims et l’état de son effectif : « Certains digèrent mal l’élimination en Ligue Europa. On va voir individuellement. L’objectif c’est deux victoires. L’OM doit être en Europe. Même en fin de contrat il faut faire des bons matches. les joueurs non concernés ne joueront pas… »

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre Reims OM ?

L’OM affronte Reims ce mercredi soir 15 mai 2024. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur Amazon Prime Video

Comment voir Reims OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement pour voir le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe Amazon vidéo, Pass My Ligue 1

Le onze de départ probable de l’OM

L’infirmerie marseillaise s’est vidée, Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir a été rejoint par Gigot qui est également forfait. A noter que Balerdi et Ounahi font leur retour, Harit est incertain et Aubameyang diminué.