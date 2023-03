Reims – OM : On connaît l’arbitre du match (et ça ne va pas ravir tout le monde)

L’Olympique de Marseille se déplace à Reims ce dimanche dans le cadre de la 28ème journée de ligue 1. Un arbitre bien connu des supporters marseillais a été choisi.

Ce dimanche, l’OM se déplace au Stade Auguste Delaune pour affronter Reims. Après le nouveau match nul contre Strasbourg au Stade Vélodrome (2-2), les joueurs de Tudor n’ont plus le droit à l’erreur et vont devoir réagir contre l’équipe entraînée par Will Still. Pour cette rencontre, un nom bien connu (et peu apprécié) des supporters marseillais a été retenu pour arbitrer la rencontre. En effet, François Letexier sera l’arbitre principal de la rencontre entre Reims et l’OM.

On va jouer contre une très grosse équipe de Marseille

Dans un entretien accordé à l’Union, le nouvel entraîneur de Reims, Will Still s’attend à une grosse bataille mais compte bien poursuivre son impressionnante série d’invincibilité en championnat.

« La série continue de très belle manière. On a été efficace. C’est rare et même exceptionnel qu’un club comme le nôtre enchaîne trois victoires en Ligue 1. Je suis très content de cela et incroyablement fier de tous les joueurs. On vient de me dire qu’on ne perd plus depuis l’équivalent de la moitié d’un championnat. Au-delà de Balogun, qui est redevenu un homme providentiel, c’est l’effort collectif que je veux souligner. Est ce qu’on vise l’Europe ? Il y a toujours des envies. On est compétiteurs et ambitieux mais on est réalistes et lucides. On sait que devant nous, il y a des équipes de très grande qualité, comme Monaco. La semaine prochaine, on va jouer une très grosse équipe de Marseille, par exemple. » William Still – Source : L’Union (13/02/2023)