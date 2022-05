Rennes – OM / Guedj : « Avec Bastien, tu pars à moins 1 »

Demain soir, Marseille jouera un match très important face au stade rennais pour la course à la deuxième place. Un match sous haute tension qui sera arbitré par Benoit Bastien. Un choix qui inquiète les olympiens et ses supporters, à commencer par notre invité de notre émission d’hier, Kevin Guedj.

C’est le match qu’il ne faut pas louper. Samedi soir, 21h, l’Olympique de Marseille se déplace au Roazhon Park, à Rennes pour le choc de cette 37ème journée. Un match crucial pour les hommes de Jorge Sampaoli pour conserver leur deuxième place et se mettre à l’abri de Monaco, 3ème; De son côté, les rennais doivent à tout prix repartir avec les 3 points pour continuer à croire à un podium. Avec l’enjeu et des supporters chauffés à blanc, nul doute que cette partie sera très chaude. Et pour arbitrer ce match qui s’annonce tendu, on retrouvera Benoit Bastien au sifflet. Un choix qui fait grincer des dents du côté phocéen.

À lire aussi : Mercato OM : ça bataille pour recruter Kamara !

Bastien, un arbitre qui ne réussit pas à l’OM !

C’est une statistique publiée par Who Scored qui a été reprise par le compte Ohaime Passion sur les réseaux sociaux. l’OM n’a remporté que 7 matchs sur 28 lorsque Benoit Bastien officiait en tant qu’arbitre principal. cela correspond à seulement 25 % de victoires ce qui fait de Marseille l’équipe la plus perdante sous le sifflet de l’arbitre français.

Une nouvelle qui ne rassure pas grand monde avant le choc en Bretagne. Notre invité lors de l’émission d’hier, Kevin Guedj fait parti des supporters inquiets. L’arbitre français ne lui rappelle pas que des bons souvenirs :

« Il y a le OM-Lyon (2015), où le ballon était rentré, il a dit qu’il était pas rentré, il y a le Nice-OM où il arrête pas de suite le match (…) Tu vas voir les rennais, ils vont faire 4-5 fautes, il va pas les siffler nous il va nous les siffler, il va mettre le carton, il va t’éteindre, on le sait déjà, tu pars à moins 1. » Kevin Guedj – Source: Football Club Marseille (12/05/2022) L’OM désavantagé par l’arbitrage cette saison ?

La saison 2021/2022 de l’Olympique de Marseille a été émaillée par plusieurs incidents et faits de match à l’encontre des phocéens. 2 incidents en début d’année à Nice et Lyon ainsi que des erreurs d’arbitrage flagrantes contre le PSG et Lyon très récemment. Pour Kevin Guedj, ce sont des points que l’on a enlevé aux marseillais. :

« Déjà 1 point de Paris et puis Lyon. Parce que Lyon, c’était une mascarade total. Penalty, le 1 but de Lyon, il est hors jeu, ils reviennent même pas dessus, Dembélé qui écrase la main de Pau Lopez, la règle dans le foot c’est que t’as pas le droit de toucher le goal dans les 6 mètres mais écrasé t’as le droit. » Kevin Guedj – Source: Football Club Marseille (12/05/2022)À lire aussi : OM: Des retours de blessure mais un joueur encore incertain ?