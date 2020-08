Report OM-ASSE : la ministre déléguée aux sports répond aux critiques !

La décision de report du match entre l’OM et l’AS Saint Etienne à beaucoup fait parler. La ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu à choisi de répondre aux critiques !

Suite à 4 cas de Covid-19 en moins d’une semaine à l’OM, la LFP a décidé de reporter le match prévu ce vendredi 21 aout entre l’OM et l’ASSE. Une décision qui à fait jaser : Claude Puel s’est demandé tout haut si la saison allait pouvoir se jouer, et le président Stéphanois Bernard Caiazzo a demandé une entrevue au premier ministre. Face au tollé, la ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu a choisi d’intervenir. Et elle demande aux clubs de jouer le jeu :

« IL FAUT JOUER LE JEU DES REPORTS DE MATCHS »

C’est difficile cette rupture d’équité entre les équipes et les pays. Là, ça va être compliqué entre les territoires, puisque le virus ne circule pas de la même façon entre toutes les régions en France. Il faut faire attention et jouer au jeu des reports de match. On écoutera les instances, les clubs sur les solutions qu’ils ont à proposer. Mais jouer un match dans une équipe qui ne peut pas aligner ses meilleurs joueurs, c’est aussi compliqué que de reporter un match. Quand on dit qu’il faut arrêter le championnat, personne n’est content, quand on dit qu’il doit reprendre dans ces conditions il y a aussi des mécontents. Je pense que tous les sports, doivent continuer et reprendre en septembre. Les protocoles qui nous sont proposés sont sérieux et conséquents. Il faut que le football reprenne.

Roxana Maracineanu. Source : France info – 20/08/2020