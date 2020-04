Reprise de la Ligue 1 : L’UEFA en désaccord avec la France, la FIFA non…

La crise de la pandémie du Coronavirus est déjà grave et compliquée. Pour autant, les acteurs du football sont concentrés sur les pertes financières et vont se quereller pendant des semaines concernant une date de reprises des compétitions…

Alors que les présidents des clubs français s’écharpent pour tenter de trouver une solution favorable à leurs clubs respectifs, les instances européennes et mondiales du football ne sont pas d’accord. Édouard Philippe, le Premier ministre français, a annoncé que la saison de Ligue 1 était terminée et que « les événements qui regroupent plus de 5 000 participants […] ne pourront se tenir avant septembre ». Une vision que ne partage pas le comité médical de l’UEFA.

En effet, Tim Meyer, le président du comité médical de l’UEFA a estimé mercredi qu’il était possible de prévoir une reprise de la saison de football.

possible de prévoir un redémarrage des compétitions suspendues durant la saison 2019-2020 — UEFA

« En respectant totalement la législation locale, il est certainement possible de prévoir un redémarrage des compétitions suspendues durant la saison 2019-2020. Toutes les organisations qui prévoient une reprise de leurs compétitions fourniront un protocole complet détaillant les conditions sanitaires et opérationnelles, afin de s’assurer que la santé de ceux impliqués est protégée », Tim Meyer – source : L’Equipe

Problème, du côté de la FIFA c’est un tout autre son de cloche. Le président de la Commission médicale de la FIFA, le Belge Michel d’Hooghe est lui très sceptique concernant une reprise des compétions pour la saison en cours…

nous ne sommes pas prêts pour une reprise des compétitions de football — FIFA

« La situation est différente pays par pays, le pic n’est pas atteint partout au même moment, mais aujourd’hui, au 28 avril, nous ne sommes pas prêts pour une reprise des compétitions de football ». Michel d’Hooghe – source ; BBC (relayé par l’Equipe)